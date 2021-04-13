«Стачком Азота»: Немецкая компания отказалась покупать продукцию «Гродно Азот»

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Такое решение Helm AG приняла после информации о фактах нарушения, происходящих на предприятии.

Об этом говорится в письме , поступившем в адрес стачечного комитета «Гродно Азот».

Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции «Гродно Азот» уведомил о том, что на данный момент воздерживается от сотрудничества.

В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с предприятием, только после проверки условий охраны труда на заводе.