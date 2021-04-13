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Итоги за январь — март: почти $882 миллиона ушло на погашение госдолга, дефицит бюджета — более 1,7 миллиарда рублей

13.04.2021 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министр финансов считает, что все идет по плану. «Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом», — говорит он. Фонду соцзащиты перевели деньги из бюджета, чтобы людям смогли выплатить зарплаты и больничные.

Платежи по внешнему госдолгу в валюте составили $881,8 млн, и Беларусь ищет новые варианты получения кредитов. В Европу идти за кредитами не планируется, но есть надежды на Россию и азиатские страны.

— Во время пандемии это сложный процесс, так как всем в этих условиях нужны дополнительные ресурсы. Мы нацелены прежде всего на возврат на российский рынок, также прорабатываем азиатский. На европейский рынок мы выходили буквально в прошлом году, планов делать это ежегодно нет, — рассказал БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов.

Также министр озвучил цифру дефицита республиканского бюджета. За первые три месяца 2021 года в казне не хватает около 1,7 млрд рублей. Наши расходы снова оказались больше доходов: заработала страна 5,617 млрд, а потратила 7,385 млрд рублей.

— Дефицит республиканского бюджета за первый квартал сложился в сумме 1,768 млрд рублей. Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом. Мы планово вовлекаем наши остатки для финансирования дефицита бюджета, — говорит министр.

По его словам, доходы в бюджет поступают по плану, а вот расходы выросли в том числе из-за выплаты зарплат и больничных.

— Что касается расходов, то в приоритете заработная плата, поддержка Фонда социальной защиты населения. ФСЗН за квартал оказана поддержка в объеме около 700 млн рублей, что связано в том числе с больничными. Основные социальные обязательства выполняются, — объяснил глава министерства финансов.

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Министр финансов считает, что все идет по плану. «Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом», —…Читать далее…
 
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