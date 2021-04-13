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Лукашенко и Алиев провели неформальную встречу в Баку

13.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Алиев провели неформальную встречу в Баку

Вечером 13 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента сообщает БЕЛТА. 

Свой визит в Азербайджан Глава государства начал с неформальной встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе этой встречи главы Беларуси и Азербайджана обсудили основные направления двустороннего сотрудничества. 

Официальная часть переговоров состоится уже завтра, 14 апреля, во дворце «Загульба» – резиденции лидера Азербайджана. В переговорах также примут участие министры иностранных дел двух стран. Позже, для обсуждения профильных вопросов, к ним присоединятся и другие члены делегаций. Основным предметом переговоров станут вопросы расширения торгово-экономического партнерства, а также сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, туризма и науки.

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Вечером 13 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Президента сообщает БЕЛТА.  Свой визит...
 
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