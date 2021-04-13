ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые правила для теннисистов и болельщиков действуют на турнире «Ролан Гаррос»

13.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новые правила для теннисистов и болельщиков действуют на турнире «Ролан Гаррос»

Один из самых престижных теннисных турниров «Ролан Гаррос» больше не будет прежним.

Организаторы рассказали о новшествах, которые ждут теннисистов и болельщиков уже в этом году.

В жеребьёвке мужских и женских отборочных раундов сможет принять участие одинаковое количество игроков — по 128. Ранее в женской сетке было 96 теннисисток. Квалификация «Ролан Гаррос» должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в смешанном парном разряде, который был отменён в 2020 году, в этом сезоне запланирован. Но в нём сыграют лишь 16 дуэтов (ранее их было 32). Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня.

Фото: capitano.gr

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых престижных теннисных турниров «Ролан Гаррос» больше не будет прежним. Организаторы рассказали о новшествах, которые ждут теннисистов и болельщиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сара Джессика Паркер подписалась в Twitter на Светлану Тихановскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by