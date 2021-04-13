|
Новые правила для теннисистов и болельщиков действуют на турнире «Ролан Гаррос»
Источник материала: ОНТ
Один из самых престижных теннисных турниров «Ролан Гаррос» больше не будет прежним.
Организаторы рассказали о новшествах, которые ждут теннисистов и болельщиков уже в этом году.
В жеребьёвке мужских и женских отборочных раундов сможет принять участие одинаковое количество игроков — по 128. Ранее в женской сетке было 96 теннисисток. Квалификация «Ролан Гаррос» должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в смешанном парном разряде, который был отменён в 2020 году, в этом сезоне запланирован. Но в нём сыграют лишь 16 дуэтов (ранее их было 32). Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня.
Фото: capitano.gr
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых престижных теннисных турниров «Ролан Гаррос» больше не будет прежним. Организаторы рассказали о новшествах, которые ждут теннисистов и болельщиков...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)