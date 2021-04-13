Новые правила для теннисистов и болельщиков действуют на турнире «Ролан Гаррос»

Источник материала: ОНТ

Один из самых престижных теннисных турниров «Ролан Гаррос» больше не будет прежним.

Организаторы рассказали о новшествах, которые ждут теннисистов и болельщиков уже в этом году.

В жеребьёвке мужских и женских отборочных раундов сможет принять участие одинаковое количество игроков — по 128. Ранее в женской сетке было 96 теннисисток. Квалификация «Ролан Гаррос» должна пройти с 24 по 28 мая без зрителей на трибунах. Турнир в смешанном парном разряде, который был отменён в 2020 году, в этом сезоне запланирован. Но в нём сыграют лишь 16 дуэтов (ранее их было 32). Турнир состоится в период с 30 мая по 13 июня.

Фото: capitano.gr

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram