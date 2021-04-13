Бьёт, хватает за горло, бросает на асфальт: шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше

Источник материала: ОНТ

Шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше. Комментарии здесь излишни.





Избитая девушка нарушила карантин, а таким способом полицейский объясняет ей необходимость использования медицинской маски в общественных местах. Бьёт, хватает за горло, а затем бросает на асфальт. Конфликты с полицией в Польше – обычное явление. Нередко заканчиваются госпитализацией тех, кто посмел ослушаться «пана полицейского».

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