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Бьёт, хватает за горло, бросает на асфальт: шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше
Источник материала: ОНТ
Шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше. Комментарии здесь излишни.
Избитая девушка нарушила карантин, а таким способом полицейский объясняет ей необходимость использования медицинской маски в общественных местах. Бьёт, хватает за горло, а затем бросает на асфальт. Конфликты с полицией в Польше – обычное явление. Нередко заканчиваются госпитализацией тех, кто посмел ослушаться «пана полицейского».
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Бьёт, хватает за горло, бросает на асфальт: шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше
Шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше. Комментарии здесь излишни. Избитая девушка нарушила карантин, а таким способом...
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