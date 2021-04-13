|
Минфин подвёл итоги первого квартала: доходы бюджета растут, внешний долг – на прежнем уровне
Источник материала: ОНТ
Доходы бюджета растут, а внешний долг остаётся на прежнем уровне. Минфин сегодня подвёл финансовые итоги первого квартала.
С начала года поступления как в республиканский, так и в местные бюджеты увеличились почти на 10%. При этом расходы на 2021-й формировали с учётом дефицита. В приоритете – выплата зарплаты, поддержка Фонда социальной защиты и борьба с пандемией.
Беларусь своевременно рассчитывается по обязательствам: более 800 млн долларов направлено в первом квартале на погашение внешнего госдолга. Часть долгов рефинансирована. Профицит бюджета прошлых лет позволяет в период пандемии поддержать не только здравоохранение, но и отечественных производителей, прежде всего, с экспортным потенциалом.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доходы бюджета растут, а внешний долг остаётся на прежнем уровне. Минфин сегодня подвёл финансовые итоги первого квартала. С начала года поступления как в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)