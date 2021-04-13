ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 14 апреля: идет циклон – будет облачно и дождливо

13.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 14 апреля: идет циклон – будет облачно и дождливо

На этой неделе апрель в большинстве районов подарил погожие, комфортные весенние деньки. Но волна тепла – явление кратковременное. И уже завтра погода существенно изменится.

14 апреля погоду будут определять активные контрастные атмосферные фронты от циклона с центром над Румынией. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, они принесут влажный воздух. Небо закроют плотные дождевые облака, что ограничит дневной прогрев.

Итак, в среду облачно с дождями, ночью и утром в Брестской и Гродненской областях большая вероятность мокрого снега. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, по западу – порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром по западу уже будет достаточно прохладно – всего +2°C. В восточных регионах столбики термометров поднимутся до +8…+9°C. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня самыми холодными будут по-прежнему Гродненская и Брестская области – тут не выше +5°C. В Витебской и Гомельской областях воздух прогреется до +13°C.

К вечеру – от +4…+11°C.

В зоне малоподвижных атмосферных фронтов Беларусь останется до выходных. Сохранится облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Днем возможны грозы. Влажность до 100%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью +2…+9°C, днём максимум от +6°C по западу до +17°C по юго-востоку. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе апрель в большинстве районов подарил погожие, комфортные весенние деньки. Но волна тепла – явление кратковременное. И уже завтра погода существенно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сара Джессика Паркер подписалась в Twitter на Светлану Тихановскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by