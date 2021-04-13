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Прогноз погоды на 14 апреля: идет циклон – будет облачно и дождливо
Источник материала: ОНТ
На этой неделе апрель в большинстве районов подарил погожие, комфортные весенние деньки. Но волна тепла – явление кратковременное. И уже завтра погода существенно изменится.
14 апреля погоду будут определять активные контрастные атмосферные фронты от циклона с центром над Румынией. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, они принесут влажный воздух. Небо закроют плотные дождевые облака, что ограничит дневной прогрев.
Итак, в среду облачно с дождями, ночью и утром в Брестской и Гродненской областях большая вероятность мокрого снега. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, по западу – порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.
Утром по западу уже будет достаточно прохладно – всего +2°C. В восточных регионах столбики термометров поднимутся до +8…+9°C. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.
В середине дня самыми холодными будут по-прежнему Гродненская и Брестская области – тут не выше +5°C. В Витебской и Гомельской областях воздух прогреется до +13°C.
К вечеру – от +4…+11°C.
В зоне малоподвижных атмосферных фронтов Беларусь останется до выходных. Сохранится облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Днем возможны грозы. Влажность до 100%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Преобладающая температура воздуха ночью +2…+9°C, днём максимум от +6°C по западу до +17°C по юго-востоку.
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На этой неделе апрель в большинстве районов подарил погожие, комфортные весенние деньки. Но волна тепла – явление кратковременное. И уже завтра погода существенно...
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