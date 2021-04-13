В КГБ подтвердили задержание Костусева и Федуты

Источник материала: ОНТ

В Комитете государственной безопасности Беларуси подтвердили факт задержания Григория Костусева и Александра Федуты. Об этом со ссылкой на КГБ сообщает БЕЛТА.

Костусев и Федута были задержаны в рамках расследования уголовного дела, в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси («непосредственно возникшее подозрение в совершении преступления»).

Как отмечается в сообщении, более полная информация о расследуемом деле и причинах задержания будет предоставлена после проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Фото: БЕЛТА

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