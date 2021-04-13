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Минобороны сообщило о нарушении белорусской границы самолетом из Польши
Источник материала: ОНТ
Министерство обороны Беларуси
Согласно опубликованной ведомством информации, самолет нарушил белорусскую государственную границу 12 апреля в 20:45. Летел самолет со стороны Польши, куда в скором времени он и вернулся.
В связи с данным инцидентом в Минообороны был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о результатах расследования.
Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»
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