Минобороны сообщило о нарушении белорусской границы самолетом из Польши

Источник материала: ОНТ

Министерство обороны Беларуси сообщило о факте вторжения в белорусское воздушное пространство неопознанного самолета.

Согласно опубликованной ведомством информации, самолет нарушил белорусскую государственную границу 12 апреля в 20:45. Летел самолет со стороны Польши, куда в скором времени он и вернулся.

В связи с данным инцидентом в Минообороны был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о результатах расследования.

Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

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