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Павел Каллаур будет представлять интересы Беларуси в Совете Межгосударственного банка

13.04.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур был назначен на пост полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка.

 Соответствующий Указ № 143 подписал Лукашенко. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует пресс-служба белорусского лидера.
Данный документ был принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.


Также данным указом заместителями Каллаура на посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Национального банка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правления Национального банка Павел Каллаур был назначен на пост полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка.
 
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