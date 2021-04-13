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В Гомеле продают однушку с ремонтом за $6.000. Узнали, почему так дешево

13.04.2021 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Площадь студии – всего 13 квадратов, а находится она в бывшей гостинице аэропорта

Пожалуй, самая дешевая квартира в Беларуси сейчас выставлена на продажу в Гомеле – цена “маленькой студии” – всего $6.000. К тому же, оплатить недвижимость можно и в рассрочку, пишет kp.by



Мини-квартира находится в старой гостинице аэропорта, которую выкупили и переделали под жилье. В здании 1986 года прошел капремонт, были заменены коммуникации, установлены новые окна, счетчики на воду и электричество. У объекта собственная котельная и пункт охраны, а в перспективе собственник планирует обустроить зону барбекю с мангалом и беседкой, а также открыть сауну с бассейном, - сообщает портал realt.by. - Здание кирпичное, четырехэтажное, с холлом и парадной. Сама квартира находится на третьем этаже, приватизирована, продается в частном порядке. Площадь квартиры — всего 13 «квадратов», высота потолков — 2,6 метра. В квартире сделан ремонт — обустроен санузел и кухня, установлены стеклопакеты и двери, поставлен диван. Квартира продается всего за $ 6 тыс. 
Кроме того, квартиру можно купить в рассрочку на два года. При этом первоначальный взнос — от 5460 рублей, ежемесячные платежи — от 637 рублей.
 
Теги: Гомель
 
 
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Площадь студии – всего 13 квадратов, а находится она в бывшей гостинице аэропорта
 
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