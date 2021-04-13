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Вип-драка: сына Жириновского жестоко избил в аэропорту отпрыск лидера Северной Осетии
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По информации журналистов, около 23:00 мужчины прибыли одним рейсом из Владикавказа.
По предварительной информации, Зелимхан Битаров (на фото справа) - сын Вячеслава Битарова, которого буквально на днях уволил президент Владимир Путин, что-то не поделил с внебрачным сыном Жириновского Олегом Эйдельштейном. Предположительно, спор был из-за политики, однако в ход практически сразу пошли кулаки.
«Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему, как минимум, 4 удара в голову», - сообщает Телеграмм-канал.
Известно, что Эйдельштейну потребовалась медпомощь, после чего он написал заявление в полицию.
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Драка произошла во Внуково.
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