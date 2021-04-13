Источник материала: UDF



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«Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему, как минимум, 4 удара в голову», - сообщает Телеграмм-канал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вип-драка: сына Жириновского жестоко избил в аэропорту отпрыск лидера Северной Осетии Драка произошла во Внуково.

По информации журналистов, около 23:00 мужчины прибыли одним рейсом из Владикавказа.По предварительной информации,(на фото справа) - сын, которого буквально на днях уволил президент, что-то не поделил с внебрачным сыном Жириновского. Предположительно, спор был из-за политики, однако в ход практически сразу пошли кулаки.Известно, что Эйдельштейну потребовалась медпомощь, после чего он написал заявление в полицию.