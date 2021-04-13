Герасименя продала «золото» с чемпионата мира: «Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов»

Источник материала: Салiдарнасць

Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.





Фото из аккаунта в Инстаграме Александры Герасимени

Золотая медаль Александры Герасимени ушла с аукциона за рекордные $16 100, сообщает Фонд спортивной солидарности.

Медаль была завоевана на чемпионате мира-2012 на дистанции 50 метров вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.

Глава Фонда спортивной солидарности выставила награду на благотворительный аукцион в ответ на уголовное дело , которое возбудил против нее Следственный комитет 2 апреля.

— Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! Осталось совсем немного, и все встанет на свои места, а виновные понесут заслуженное наказание. Главное — ни на секунду в этом не сомневайтесь, — написала Александра в своем Инстаграме.

Средства, вырученные от продажи «золота» Герасимени, будут направлены на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.

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