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Герасименя продала «золото» с чемпионата мира: «Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов»
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
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Золотая медаль Александры Герасимени
Медаль была завоевана на чемпионате мира-2012 на дистанции 50 метров вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.
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— Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу — это уже 90% успеха! Осталось совсем немного, и все встанет на свои места, а виновные понесут заслуженное наказание. Главное — ни на секунду в этом не сомневайтесь, — написала Александра в своем Инстаграме.
Средства, вырученные от продажи «золота» Герасимени, будут направлены на поддержку спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.
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Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
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