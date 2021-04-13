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Официально: 20 апреля Apple проведет большую весеннюю презентацию
Источник материала: Tut.by
Apple официально заявила, что 20 апреля проведет большую презентацию новых продуктов. Приглашение на онлайн-мероприятие прислали редакциям крупных техно-СМИ.
Мероприятие получило слоган «Полный расцвет», оно начнется в 20.00 по минскому времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте Apple и, скорее всего, на YouTube-канале компании.
Что точно покажет производитель, пока не до конца понятно. Но, вероятно, нас ждут обновленные iPad Pro с экранами типа Mini-LED (более яркие и контрастные по сравнению с IPS-матрицами и при этом более экономичные), iPad mini (6-го поколения), а также геометки AirTag. Из неподтвержденного — наушники AirPods (3-го поколения), а также компьютеры Mac на чипах Apple Silicone.
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Мероприятие получило слоган «Полный расцвет», оно начнется в 20.00 по минскому времени.
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