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Сара Джессика Паркер подписалась в Twitter на Светлану Тихановскую

13.04.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская актриса и звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер подписалась в Twitter на официальный аккаунт Светланы Тихановской. Это заметили в телеграм-каналах, после чего новостью поделились и сами пользователи соцсети.

Мы посмотрели раздел Following («Читаемые») в аккаунте Сары Джессики Паркер. Там действительно нашелся профиль Светланы Тихановской.


Скриншот Twitter

И аккаунт Сары Джессики Паркер, и аккаунт Светланы Тихановской — настоящие. Это подтверждает галочка верификации, стоящая рядом с их именами профиля.

Когда именно актриса подписалась на экс-кандидата в президенты Беларуси, неизвестно.

Кроме Светланы Тихановской Сара Джессика Паркер подписана на Алексея Навального. Судя по всему, актриса в принципе увлекается темой политики: она подписана на многих политических журналистов, а также пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Теги: Новости
 
 
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То, что американская актриса читает твиттер Светланы Тихановской, заметили пользователи соцсети.
 
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