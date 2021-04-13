Валерий Скорожонок: Леонид Борткевич был лицом ансамбля «Песняры»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер Леонид Борткевич . Вокалист известного белорусского ансамбля «Песняры» скончался на 72 году жизни. Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook. Причина смерти не уточняется. Песни Леонида Борткевича любили и знали миллионы зрителей Советского Союза.

Талант исполнителя проявился у Леонида Борткевича еще в детстве. Он был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, играл на гитаре и окончил музыкальную школу по классу трубы. В 70-м году стал голосом легендарных «Песняров». Слушатели запомнили его по таким хитам, как «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща».