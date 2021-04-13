|
Валерий Скорожонок: Леонид Борткевич был лицом ансамбля «Песняры»
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Талант исполнителя проявился у Леонида Борткевича еще в детстве. Он был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, играл на гитаре и окончил музыкальную школу по классу трубы. В 70-м году стал голосом легендарных «Песняров». Слушатели запомнили его по таким хитам, как «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист известного белорусского ансамбля «Песняры» скончался на 72 году жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)