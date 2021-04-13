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Валерий Скорожонок: Леонид Борткевич был лицом ансамбля «Песняры»

13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер Леонид Борткевич. Вокалист известного белорусского ансамбля «Песняры» скончался на 72 году жизни. Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook. Причина смерти не уточняется. Песни Леонида Борткевича любили и знали миллионы зрителей Советского Союза.

Талант исполнителя проявился у Леонида Борткевича еще в детстве. Он был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, играл на гитаре и окончил музыкальную школу по классу трубы. В 70-м году стал голосом легендарных «Песняров». Слушатели запомнили его по таким хитам, как «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща».

«Веселый был человек, шутить любил. Его очень многие любили, практически все любили, потому что он, действительно, был лицом этого ансамбля. Очень жаль, что он так рано покинул этот мир, еще бы мог работать», – сказал солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.



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Вокалист известного белорусского ансамбля «Песняры» скончался на 72 году жизни.
 
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