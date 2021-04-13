ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подтверждение легитимности в своих и соседских глазах? Беларусь увеличит закупки азербайджанской нефти на 25%

13.04.2021 20:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В текущем 2021 году Республика импортирует 1 млн тонн нефти из этой страны, что на 25% больше, чем в прошлом 2020 году.

Об этом рассказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«На этот год запланирован один миллион (закупка нефти в Азербайджане — ИФ). Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс. тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки», — приводит Белта слова посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.

Посол также подчеркнул, что сотрудничество между странами в этой области будет только развиваться.



Кредит и легитимность?

Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Азербайджан. Его пресс-служба  дала вполне подробный список мероприятий и тем для обсуждения, которые он планирует затронуть во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако эксперты все равно думают, что за официальной повесткой скрываются и тайные планы.

Напомним, директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич в интервью «Белорусскому партизану» рассказал, что Александр Лукашенко может попросить у Ильхама Алиева кредит. Такое уже случалось в 2020 году, когда Азербайджан предоставил властям Беларуси срочный займ на 200 млн. долларов. Однако сумма большой не будет, и навряд ли решит проблемы белорусских властей.

«Во-первых, вопрос в условиях. А во-вторых, наверное, объемы возможного кредита будут недостаточными для белорусских властей, чтобы решить текущие финансовые проблемы. Та же сумма в $ 200 млн не может быть альтернативой тем деньгам, которые белорусские власти планируют занять у России, и альтернативой те деньгам, которых Беларусь лишилась в результате конфликта с Западом», — считает эксперт.

Андрей Казакевич предположил, что одна из главных целей поездки — подтверждение легитимности в своих и соседских глазах.

«С августа прошлого года у Лукашенко не было международных поездок – кроме визитов в Россию. Поэтому эта поездка, конечно, будет преподноситься так, что Лукашенко признан в качестве президента и к нему нужно относиться как прежде», — говорится политолог.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем 2021 году Республика импортирует 1 млн тонн нефти из этой страны, что на 25% больше, чем в прошлом 2020 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально: 20 апреля Apple проведет большую весеннюю презентацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by