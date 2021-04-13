В Кремле рассказали подробности переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена









Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.





пишет korrespondent.net. Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности,korrespondent.net.





"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.





Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.





Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.





Напомним, ранее в Белом доме сообщили о состоявшемся телефонном разговоре, в ходе которого Байден и Путин обсудили Украину и еще ряд вопросов.





Напомним, месяц назад Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".



