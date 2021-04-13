ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кремле рассказали подробности переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена

13.04.2021 20:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.



Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.

Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, пишет korrespondent.net.

"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.

Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.

Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили о состоявшемся телефонном разговоре, в ходе которого Байден и Путин обсудили Украину и еще ряд вопросов.

Напомним, месяц назад Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко в Баку проводит неформальную встречу с Алиевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by