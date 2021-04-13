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В Кремле рассказали подробности переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена
Источник материала: Партизан
У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отмечается, что одним из ключевых вопросов была ситуация на востоке Украины. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин при обмене мнениями "по внутриукраинскому кризису" изложил базирующиеся на минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию.
Оба президента выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности,
"Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - сообщили в Кремле.
Также американский президент предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.
Кроме того, Байден подтвердил Путину приглашение на климатический онлайн-саммит 22-23 апреля.
Напомним, ранее в Белом доме сообщили о состоявшемся телефонном разговоре, в ходе которого Байден и Путин обсудили Украину и еще ряд вопросов.
Напомним, месяц назад Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".
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У Путина подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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