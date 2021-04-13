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Helm AG останавливает сотрудничество с «Гродно Азот»
Источник материала: Партизан
Об этом
«Письмо не многословно, но в нём указано – после нашего уведомления о фактах нарушения которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции Гродно Азот, на данный момент воздерживается от сотрудничества.
В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с Азотом, только после проверки условий охраны труда на предприятии».
фото: Новы час
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