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Helm AG останавливает сотрудничество с «Гродно Азот»

13.04.2021 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает стачком предприятия

«Письмо не многословно, но в нём указано – после нашего уведомления о фактах нарушения которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции Гродно Азот, на данный момент воздерживается от сотрудничества.
В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с Азотом, только после проверки условий охраны труда на предприятии».


фото: Новы час
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщает стачком предприятия
 
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