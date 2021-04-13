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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор чрезвычайных происшествий В Витебске на пожаре в заброшенном здании спасли мужчину ЧП произошло накануне вечером. Прибывшие на место пожарные наблюдали в окне второго этажа пламя. Как...

ЧП произошло накануне вечером. Прибывшие на место пожарные наблюдали в окне второго этажа пламя. Как выяснилось позже, дом не эксплуатировался, в нем никто не проживал. Обследуя второй этаж, в одной из комнат на полу под грудой вещей спасатели обнаружили мужчину. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам. С отравлением продуктами горения его госпитализировали. Пожар ликвидирован. В результате в комнате повреждены стены, потолок и пол. Причина происшествия пока не выяснена.Сообщение в дежурную службу поступило после 9 утра. Горела трехкомнатная квартира на втором уровне 14-этажного дома. В дальнейшем выяснилось, что в момент, когда разгорелся огонь, в комнате находился 10-летний мальчик, родители были на работе. Ребенок обнаружил, что на кухне произошло возгорание, самостоятельно покинул дом. Спасатели вынесли из соседней квартиры 10-лентюю школьницу. С этой же лестничной клетки с помощью кислородной маски вывели на свежий воздух мужчину. Пожар ликвидирован. В результате повреждены мебель, имущество на кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет. Рассматриваемые версии - проблемы с электросетями и неосторожное обращение с огнем.В Воложинском районе на пожаре пострадала пенсионерка, ей удалось спастись благодаря автоматической противопожарной сигнализации. О происшествии в деревне Криница в МЧС сообщили соседи погорелицы. Открытым пламенем горел частный дом, в этот момент там находилась хозяйка. Услышав звук извещателя, пенсионерка выбежала на улицу через горящую комнату. В этот момент ее увидел сосед. Схватив ведро с водой, мужчина затушил на соседке одежду. С ожогами 30 % тела ее госпитализировали. В результате пожара уничтожена веранда, поврежден фронтон и потолок, закопчены стены и имущество.В Ивацевичском районе мужчина оказался зажатым фрезой мотоблока - понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в агрогородке Воля. Во время работы на приусадебном участке ноги мужчины оказались в механизме агрегата. Прибывшие спасатели, при помощи гидравлического инструмента сняли с вала фрезу, затем с помощью этого же инструмента с нее удалили ножи. Пострадавшего деблокировали и передали медикам. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.Сообщение в МЧС поступило накануне днем. Когда спасатели прибыли на место, оба строения были объяты пламенем. Хозяина на момент пожара дома не было, и поэтому он не пострадал. Однако огонь успел уничтожить сарай, в доме повредить кровлю и стену. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Лепельском районе. В деревне Губино горела беседка с дровами, огнем задело склад. По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение магазина и дровника, принадлежащих Лепельскому райпо. Работниками МЧС пожар был локализован и ликвидирован в считанные минуты. В результате пожара в помещении склада повреждены кровля, потолочные перекрытия, стены, имущество.ЧП произошло в деревне Шилов Угол накануне днем. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили, что горит сарай возле дома и поле на площади 200 кв. м. Хозяин, инвалид ІІ группы, проживал один. Обгоревшее тело нашли возле полыхавшего строения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Инцидент произошел возле деревни Лютка. Известно, что местный житель пытался сам потушить пожар на поле и пострадал. С ожогами его доставили в больницу. В МЧС обращают внимание, что выжигание сухой растительности запрещено и опасно для жизни.