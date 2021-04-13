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СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Борисовском районе

13.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Под колесами трактора погиб мужчина. По данным следствия, управлял техникой 46-летний местный житель, когда сбил своего товарища. Предварительно мужчины накануне выпивали и поехали кататься на тракторе по проселочной дороге. Вблизи одной из деревень водитель высадил пассажира, когда сдавал назад, наехал на товарища. Последний скончался на месте происшествия. СК возбудил уголовное дело за  нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемого допросили, также провели проверку показаний на месте. Назначены экспертизы. 
 
 
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Под колесами трактора погиб мужчина. По данным следствия, управлял техникой 46-летний местный житель, когда сбил своего товарища. Предварительно мужчины накануне...
 
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