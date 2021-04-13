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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Борисовском районе Под колесами трактора погиб мужчина. По данным следствия, управлял техникой 46-летний местный житель, когда сбил своего товарища. Предварительно мужчины накануне...

Под колесами трактора погиб мужчина. По данным следствия, управлял техникой 46-летний местный житель, когда сбил своего товарища. Предварительно мужчины накануне выпивали и поехали кататься на тракторе по проселочной дороге. Вблизи одной из деревень водитель высадил пассажира, когда сдавал назад, наехал на товарища. Последний скончался на месте происшествия. СК возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подозреваемого допросили, также провели проверку показаний на месте. Назначены экспертизы.