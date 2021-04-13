Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор дорожных происшествий Пьяный водитель фуры устроил крупное ДТП на олимпийской трассе Инцидент произошел около 7 часов утра в Смолевичском районе. Как рассказали в ГАИ, 39-летний...

Инцидент произошел около 7 часов утра в Смолевичском районе. Как рассказали в ГАИ, 39-летний житель Брестской области за рулем автопоезда DAF ехал в сторону России. В определенный момент из-за утомленного состояния уснул за рулем. Машина выехала на полосу встречного движения, где опрокинулась. В результате ДТП никто не пострадал. Как позже выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 2,2 промилле, его привлекли к ответственности.Машину Mazda остановила дорожная милиция на улице Переходной. Во время беседы инспектор заподозрил, что шофер подшофе. Экспертиза показала почти вдвое превышение допустимой нормы алкоголя в организме. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Нарушителю грозит до 100 базовых величин штрафа (это почти 3 тысячи рублей) и лишение прав управления сроком на 3 года.Еще один нетрезвый водитель попал в поле зрения сотрудников ГАИ. Минувшей ночью подозрительный автомобиль остановили на Минской кольцевой. Физическое состояние водителя Hyundai было достаточно красноречивым. Освидетельствование в выдыхаемом воздухе минчанина выявило 1,8 промилле алкоголя. Также выяснилось, что мужчина был лишен прав в 2019 году за аналогичное нарушение. Машину отогнали на охраняемую стоянку.Сразу два смертельных происшествия на дорогах Гомельской области за одни сутки. Накануне днем на трассе Мозырь - Лельчицы автомобиль вылетел в мелиоративный канал и опрокинулся на крышу. По информации ГАИ, за рулем Chevrolet Cruze находился 32-летний мужчина. Известно, что водитель ранее был лишен прав. По каким-то причинам он не справился с управлением, после чего выехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.В другом случае велосипедист, мужчине было 69 лет. Известно, что 37-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны Добруша в направлении Ветки. Человека он сбил на круговом движении. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится проверка.