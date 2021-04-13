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Прокуратура Минской области отмечает рост преступлений в сфере высоких технологий

13.04.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Рост в три раза преступлений в сфере высоких технологий отмечает прокуратура Минской области. В структуре киберзлодеяний по-прежнему преобладают хищения путем использования компьютерной техники (96,8 %). Речь о хищениях денег с банковских карт. При этом мошенничества в последнее время все чаще стали совершаться с помощью социальных сетей. Злоумышленники используют фотографии для создания фейковых страниц, с которых рассылают друзьям просьбы под самыми различными предлогами сообщить реквизиты банковской платежной карты. Из-за излишнего доверия к своим виртуальным друзьям, потерпевшие добровольно предоставляют личные данные и конфиденциальные сведения. К примеру, жителя  Пуховичского района в социальной сети "Одноклассники" преступники обманули на Br 600. По данным ведомства, есть интернет-форумы, где обсуждаются способы и орудия совершения преступлений, предоставляются услуги по обналичиванию денег, разработке вредоносного программного обеспечения. Следует отметить, что без малого 90 % киберпреступлений остаются не раскрытыми по сей день.

 
 
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Рост в три раза преступлений в сфере высоких технологий отмечает прокуратура Минской области. В структуре киберзлодеяний по-прежнему преобладают хищения путем...
 
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