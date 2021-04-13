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Кравчук: Наступление России может перерасти в Третью мировую войну

13.04.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что война России против Украины может перерасти в Третью мировую войну. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Настоящее время».

Кравчук: Наступление России может перерасти в Третью мировую войну

«…Я хочу сказать, чтобы Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, как они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли. И я верю, что эта защита будет очень сильной и очень патриотичной», — подчеркнул Кравчук.

По словам главы украинской делегации, при таком скоплении войск возле украинской границы и агрессивных действиях на Донбассе «надо быть готовыми ко всему».

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Верховной Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и средства. Сейчас вдоль госграницы Украины размещено 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ.

По данным украинской разведки, Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины. В МИД Украины заявили, что нынешняя эскалация со стороны России — самая масштабная за последние годы. По данным МИД, Россия наращивает войска вдоль украинской границы на трех направлениях — на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.

 
 
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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что война России против Украины может перерасти в Третью мировую войну. Такое мнение он высказал в эфире...
 
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