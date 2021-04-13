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Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью

13.04.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью Вечером 12 апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы, сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил.

Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью

«Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — сообщило польское военное ведомство в своем Twitter.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что вечером 12 апреля неустановленное воздушное судно нарушило белорусскую границу и вернулось в Польшу. В связи с инцидентом в министерство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве.

 
 
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Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью Вечером 12 апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы, сообщило...
 
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