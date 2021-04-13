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Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью
Источник материала: Навiны
Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью Вечером 12 апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы, сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил.
«Проводится постоянный мониторинг воздушного пространства. Военные самолеты вечером 12.04 текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», —
Министерство обороны Беларуси
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Польша опровергла обвинение в нарушении границы с Беларусью Вечером 12 апреля польские военные самолеты не выполняли полеты вблизи белорусской границы, сообщило...
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