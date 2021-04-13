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Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели неформальную встречу в Баку
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Президент Беларуси провел сегодня неформальную встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили основные направления двусторонних отношений и стратегические вопросы сотрудничества.
Центральным событием визита белорусского президента станет официальная часть переговоров. Она назначена на завтра. Встреча Лукашенко и Алиева пройдет во дворце «Загульба». Сначала в узком составе обсудят глобальные вопросы, затем к президентам присоединятся члены делегаций. Речь пойдет о профильных темах: промышленные кооперации, поставки и переработка продовольствия, общие проекты в области производства. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
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Главы государств обсудили основные направления двусторонних отношений и стратегические вопросы сотрудничества.
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