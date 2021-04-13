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Увеличение доходов: за первый квартал в бюджет Беларуси поступило $2 млрд
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бюджет Беларуси увеличил доходы. За первый квартал в него поступило два миллиарда долларов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Но пока дефицит бюджета – почти 650 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».
Планируется, что дефицит бюджета составит 2,5% ВВП. Социальная направленность бюджета сохранится. В приоритете – заработные платы и выплаты в соцфонды. С выплатой внешних займов и кредитов экономика Беларуси справляется. На погашение внешнего госдолга с начала года направлено около 800 миллионов долларов.
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Это на 9% больше, чем в 2020 году. Но пока дефицит бюджета – почти 650 миллионов долларов.
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