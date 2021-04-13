Увеличение доходов: за первый квартал в бюджет Беларуси поступило $2 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бюджет Беларуси увеличил доходы. За первый квартал в него поступило два миллиарда долларов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Но пока дефицит бюджета – почти 650 миллионов долларов, сообщает «МИР 24».

«То, что мы запланировали бюджет с определенным дефицитом, означает, что мы и не планировали выйти на уровень до пандемии. Мы планово вовлекаем остатки. Проблемы некоторые с наполнением бюджета есть, мы это предвидели, мы их планово пройдем», – заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Планируется, что дефицит бюджета составит 2,5% ВВП. Социальная направленность бюджета сохранится. В приоритете – заработные платы и выплаты в соцфонды. С выплатой внешних займов и кредитов экономика Беларуси справляется. На погашение внешнего госдолга с начала года направлено около 800 миллионов долларов.