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Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан

13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев».

К прибытию белорусского лидера перед правительственным терминалом «Шариф» подняли государственные флаги обеих стран. После небольшой церемонии Александр Лукашенко отправился на встречу с Ильхамом Алиевым. Сегодня главы государств обсуждают двустороннее сотрудничество. Официальная часть переговоров назначена на завтра. Повестка насыщенная. Один из вопросов – поставки азербайджанской нефти.

«На этот год запланировано 1 миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. 90 тысяч тонн сейчас в пути. Танкер движется к месту выгрузки», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

В прошлом году товарооборот между странами приблизился к полумиллиарду долларов. Баку – один из крупнейших торговых партнеров Минска. В Азербайджане работает сборочное производство белорусских тракторов, автобусов, грузовиков и другой техники.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев».
 
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