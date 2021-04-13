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Жительница Новополоцка лишилась 30 000 долларов после общения с «сотрудниками банка»

13.04.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Новополоцке «банковские мошенники» украли со счетов 41-летней женщины 30 000 долларов.

Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
В конце марта в милицию обратилась 41-летняя новополчанка и сообщила об исчезновении с ее счета крупной суммы после общения по телефону с сотрудниками банка.



Звонок «из банка» поступил женщине в мессенджере. Неизвестный, представившись «сотрудником службы безопасности», сообщил, что со счета новополчанки пытаются украсть средства, пишет belnovosti.by
 
 
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В Новополоцке «банковские мошенники» украли со счетов 41-летней женщины 30 000 долларов.
 
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