Жительница Новополоцка лишилась 30 000 долларов после общения с «сотрудниками банка»

Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

В конце марта в милицию обратилась 41-летняя новополчанка и сообщила об исчезновении с ее счета крупной суммы после общения по телефону с сотрудниками банка.













пишет belnovosti.by Звонок «из банка» поступил женщине в мессенджере. Неизвестный, представившись «сотрудником службы безопасности», сообщил, что со счета новополчанки пытаются украсть средства,belnovosti.by



