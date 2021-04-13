Польша опровергла информацию о нарушении воздушной границы с Беларусью

Твиттере. "Военные самолеты вечером 12.04 этого года не выполняли полетов рядом с границей между Польшей и Беларусью", - говорится в сообщении на странице ведомства в





Ранее во вторник Минобороны Беларуси сообщило о нарушении воздушного пространства страны со стороны Польши, произошедшем в 20.45 12 апреля.





Неустановленное воздушное судно, по информации белорусского военного ведомства, нарушило госграницу, а затем вернулось на территорию Польши.









фото ТАСС, носит иллюстративный характер





пишет interfax.by В связи с инцидентом 13 апреля в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, от которого потребовали разбирательства по факту нарушения границы и информирования белорусской стороны о его результатах,interfax.by



