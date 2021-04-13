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Немецкий дистрибьютор химической продукции прекратил сотрудничество с «Гродно-Азотом»

13.04.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG воздержится от сотрудничества с ОАО «Гродно Азот», сообщил стачком гродненского предприятия со ссылкой на письмо немецкой компании.

Немецкий дистрибьютор химической продукции прекратил сотрудничество с «Гродно-Азотом»

«Письмо немногословно, но в нем указано — после нашего уведомления о фактах нарушения, которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции "Гродно Азот", на данный момент воздерживается от сотрудничества», — говорится в сообщении.

«В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с "Азотом", только после проверки условий охраны труда на предприятии», — уточняет стачком.

Офис белорусского демократического лидера Светланы Тихановской отмечает, что накануне объявления решения о непродленном контракте Helm AG с «Гродно Азот» команда Тихановской совместно с активом стачки, а также белорусскими диаспорами направила компании Helm AG письмо. В нем были приведены конкретные примеры репрессий на гродненском предприятии и названы имена более чем 40 работников, которые подверглись аресту или штрафам за свой протест. «Также в письме пояснялось, как руководство завода нарушает право рабочих на забастовку и давит на сотрудников и принуждает к труду», — отмечается в сообщении.

ОАО «Гродно Азот» является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим».

После президентских выборов 2020 года на «Гродно Азоте» проходили одни из наиболее масштабных забастовок в стране.
 
Теги: Гродно
 
 
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Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG воздержится от сотрудничества с ОАО «Гродно Азот», сообщил стачком гродненского предприятия со ссылкой на письмо...
 
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