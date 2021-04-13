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Нелегального заготовителя металлолома раскрыли правоохранители в Минском районе

13.04.2021 22:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Очередного нелегального заготовителя металлолома раскрыли правоохранители в Минском районе. Как выяснилось, 35-летний житель агрогородка Чуриловичи скупал лом черных металлов в Минском районе и хранил у себя на участке. Необходимых документов на осуществление подобной деятельности у мужчины не нашлось. В итоге у нелегального заготовителя изъято более 9 тонн металлолома. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. 
 
 
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Очередного нелегального заготовителя металлолома раскрыли правоохранители в Минском районе. Как выяснилось, 35-летний житель агрогородка Чуриловичи скупал лом...
 
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