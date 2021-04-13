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Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории

13.04.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории
Источник: Chatham House

Там указали, что в ходе разговора Байден «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы».

Помимо этого Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины: «Президент высказал озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. Он призвал Россию к деэскалации напряженности».

Отмечается, что оба президента обсудили ряд глобальных вопросов, развитие диалога о контроле над вооружениями в свете продления договора СНВ-3.

 
 
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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы...
 
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