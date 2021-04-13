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Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории
Источник материала: Навiны
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Там
Помимо этого Байден заверил Путина, что США поддерживают территориальную целостность Украины: «Президент высказал озабоченность в связи с усилением российских военных в оккупированном Крыму, а также на границе с Украиной. Он призвал Россию к деэскалации напряженности».
Отмечается, что оба президента обсудили ряд глобальных вопросов, развитие диалога о контроле над вооружениями в свете продления договора СНВ-3.
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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы...
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