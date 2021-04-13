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«Держи меня»: пес взял хозяину за руку, чтобы не бояться поездки на авто и рассмешил сеть

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Держи меня»: пес взял хозяину за руку, чтобы не бояться поездки на авто и рассмешил сеть

Домашние животные зачастую оказываются не самыми большими любителями путешествий, особенно на автомобиле. Не стал исключением и пес из видео, опубликованного в Instgram, который схватил своего хозяина за руку, чтобы не бояться поездки на авто. Об этом пишет «Ридус».

Пес не особо уютно чувствовал себя на переднем сидении автомобиля, а поэтому ему срочно понадобилась поддержка хозяина, чем он и рассмешил сети.

Фото: Ридус

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Домашние животные зачастую оказываются не самыми большими любителями путешествий, особенно на автомобиле. Не стал исключением и пес из видео, опубликованного в...
 
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