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«Держи меня»: пес взял хозяину за руку, чтобы не бояться поездки на авто и рассмешил сеть
Источник материала: ОНТ
Домашние животные зачастую оказываются не самыми большими любителями путешествий, особенно на автомобиле. Не стал исключением и пес из видео, опубликованного в Instgram, который схватил своего хозяина за руку, чтобы не бояться поездки на авто. Об этом
Пес не особо уютно чувствовал себя на переднем сидении автомобиля, а поэтому ему срочно понадобилась поддержка хозяина, чем он и рассмешил сети.
Фото: Ридус
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Домашние животные зачастую оказываются не самыми большими любителями путешествий, особенно на автомобиле. Не стал исключением и пес из видео, опубликованного в...
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