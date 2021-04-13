|
БЖД возобновила сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом: недавно отправился первый поезд из Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Белорусская железная дорога
Первый состав из Минска отправился около двух часов назад по привычному маршруту. Все билеты предсказуемо раскуплены. Чуть больше 13-ти часов в пути – и «добро пожаловать в культурную российскую столицу». Однако рейсами в Россию пока смогут воспользоваться только белорусы и россияне.
Проводник при посадке проверит ПЦР-тест вместе с проездными документами. Если теста нет, пассажира обяжут сдать его на конечной станции и уйти на трёхдневный карантин. И, конечно, маски в вагоне никто не отменял. Если опыт окажется положительным, постепенно возобновится движение и на других маршрутах. Спустя две недели планируется пустить поезд до Адлера.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога возобновила ежедневное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, а оттуда и в другие города соседней страны. Первый состав из Минска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)