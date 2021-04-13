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БЖД возобновила сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом: недавно отправился первый поезд из Минска

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БЖД возобновила сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом: недавно отправился первый поезд из МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Белорусская железная дорога возобновила ежедневное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, а оттуда и в другие города соседней страны.

Первый состав из Минска отправился около двух часов назад по привычному маршруту. Все билеты предсказуемо раскуплены. Чуть больше 13-ти часов в пути – и «добро пожаловать в культурную российскую столицу». Однако рейсами в Россию пока смогут воспользоваться только белорусы и россияне.

Сергей Шемет, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги: «Поезда действительно востребованы. При приобретении проездного документа в кассе кассир предупреждает пассажиров о необходимости наличия отрицательного ПЦР-теста не позднее, чем за 3 суток до пересечения государственной границы».

Проводник при посадке проверит ПЦР-тест вместе с проездными документами. Если теста нет, пассажира обяжут сдать его на конечной станции и уйти на трёхдневный карантин. И, конечно, маски в вагоне никто не отменял. Если опыт окажется положительным, постепенно возобновится движение и на других маршрутах. Спустя две недели планируется пустить поезд до Адлера.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога возобновила ежедневное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, а оттуда и в другие города соседней страны. Первый состав из Минска...
 
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