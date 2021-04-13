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Выездное собрание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже: говорили о повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездное собрание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже: говорили о повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования

О повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования говорили сегодня в Минском автомеханическом колледже.

Здесь прошло выездное собрание Президиума Совета Республики. Сейчас парламент работает над изменениями в кодекс об образовании. Актуальным остаётся и вопрос взаимодействия учреждений образования с предприятиями. К примеру, стартовавший в Гродненской области проект призван помочь молодежи не ошибиться в выборе будущей профессии. Ученики старших классов вместе с преподавателями посещают ведущие предприятия и узнают нюансы той или иной профессии.

Сергей Ложечник, председатель Лидского районного исполнительного комитета: «Их встречает руководитель, непосредственный. Я думаю, лучше него никто не расскажет, как сегодня осуществляется процесс производства, как сегодня завоёвываются новые рынки, как удерживаются старые, которые уже были завоёваны. И они уже могут на ранних стадиях сориентировать. Подсказать тому или иному ребёнку, как ему продумать дальнейшую жизнь».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Совсем другой уровень сегодня рабочих специальностей, это цифровизация, которая пришла к нам, это творчество, это знание иностранных языков. И, конечно, мы должны понимать, какая будет потребность в кадрах в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы должны просчитывать, чтобы наша экономика обеспечивалась теми кадрами, которые будут нужны в тех или иных отраслях».

В свою очередь, предприятия должны быть не только потребителями кадров, но и участвовать в их подготовке, плотно работать с учебными заведениями.

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О повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования говорили сегодня в Минском автомеханическом колледже. Здесь прошло выездное собрание...
 
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