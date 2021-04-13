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Выездное собрание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже: говорили о повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования
Источник материала: ОНТ
О повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования говорили сегодня в Минском автомеханическом колледже.
Здесь прошло выездное собрание Президиума Совета Республики. Сейчас парламент работает над изменениями в кодекс об образовании. Актуальным остаётся и вопрос взаимодействия учреждений образования с предприятиями. К примеру, стартовавший в Гродненской области проект призван помочь молодежи не ошибиться в выборе будущей профессии. Ученики старших классов вместе с преподавателями посещают ведущие предприятия и узнают нюансы той или иной профессии.
В свою очередь, предприятия должны быть не только потребителями кадров, но и участвовать в их подготовке, плотно работать с учебными заведениями.
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Выездное собрание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже: говорили о повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования
О повышении престижа рабочих профессий и оптимизации системы образования говорили сегодня в Минском автомеханическом колледже. Здесь прошло выездное собрание...
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