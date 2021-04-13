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Модернизация котельной в Большой Берестовице: куда ушли бюджетные деньги?

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модернизация котельной в Большой Берестовице: куда ушли бюджетные деньги?

К весенним хлопотам в Большой Берестовице прибавились и те, что слегка не по сезону. В приграничном городке заняты модернизацией котельной. Хотели купить котлы для обогрева домов, объявили тендер – вроде всё по закону, но финансовая милиция не исключает, что кто-то попытался «нагреть» на отоплении жилищно-коммунальное хозяйство райцентра. В тратах бюджетных денег вместе с инспекторами разбиралась и съёмочная группа ОНТ.

Реконструкция котельной в Большой Берестовице идет полным ходом – строители демонтируют старое оборудование. К лету на этом месте появятся новые котлы на щепе, более мощные – городок растет. Сделать это, правда, должны были еще в прошлом году. Но денег тогда не хватило – всё потратили на покупку. И, как оказалось, зря – ближайшая проверка Комитета госконтроля показала – приобрели котлы у фирмы-посредника втридорога.

Виктор Заяц, заместитель директора Берестовицкого ЖКХ: «Мы даже не моли себе представить. Да, мы видели, что она молодая, но являлась официальным представителем. Котлы в принципе довольно неплохо работают, у нас на одной из котельных наших есть такие в Олекшицах. К ним претензий нет, хорошее котельное оборудование. Потому не было у нас даже сомнений по поводу того, что что-то не так».

В остальном же, как установили в ходе проверки, больше никаких плюсов у столичной компании не было. Из минусов – новая, не имеет клиентской базы, получила свидетельство о дилерстве даже до регистрации, цену заявила не самую низкую. Но тендерную комиссию это не смутило. В итоге выгодные предложения других претендентов, в том числе из госструктур, были отклонены. И вместо 1 млн 900 тыс. руб. (именно за столько фирма-посредник приобрела у завода котлы) на бюджет легла нагрузка в 2 млн 400 тыс. руб.

Татьяна Слабыш, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Гродненской области: «Возможность приобретения напрямую у производителя, то есть у завода-изготовителя, который находится в Гомеле, даже и не рассматривалась. В результате чего реконструкция котельной привела к тому, что потребовались дополнительные бюджетные средства. Материалы контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки».

Финансовая милиция также усмотрела в этом признаки необоснованного посредничества, а значит – причинения вреда государству. Сейчас специалисты изучают все нюансы дела. И вопросов пока больше, чем ответов. Главный – могли ли все участники сделки – представители ЖКХ, завода и частной компании – иметь общий криминальный интерес, или коммунальщики стали жертвами серой схемы?

Сергей Козячий, начальник отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области: «Основанием для принятия решения в пользу посреднической структуры стало незаконное указание должностного лица предприятия ЖКХ, ответственного за проведение процедуры закупки, своим подчиненным о внесении изменений в документацию о проведении закупки. Также установлено, что фирма-посредник была зарегистрирована всего за два месяца до проведения закупки, фактически была создана под данную процедуру».

По данному факту в отношении ответственного за эту закупку сотрудника Берестовицкого ЖКХ возбудили уголовное дело. Реконструкция же котельной в этом году снова вошла в инвестиционную программу Гродненской области. Поэтому без тепла и горячей воды люди точно не останутся. Деньги найдут. Тем более что новое оборудование закуплено, его просто нужно забрать со склада в Гомеле. Строители спешат – площадку под тяжелые многотонные котлы важно успеть подготовить к лету

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Теги: Гомель
 
 
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К весенним хлопотам в Большой Берестовице прибавились и те, что слегка не по сезону. В приграничном городке заняты модернизацией котельной. Хотели купить котлы для...
 
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