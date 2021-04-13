Блогеры отправились в Гомельскую область: как живут люди, используются земли и развиваются предприятия на Чернобыльских землях?

Источник материала: ОНТ

Увидеть своими глазами реальные примеры возрождения земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В эти дни в Гомельской области принимают представителей белорусского интернет-сообщества. Фактически соединились мир настоящий и виртуальный (о нём ведь часто говорят, мол, оторваны от реальности). Стереотип решили опровергнуть. Как живут люди на некогда «грязной» территории, как используются земли и развиваются предприятия – известные блогеры прямо на месте готовят публикации и ведут стримы, то есть прямые эфиры.





Десятки интервью, сотни вопросов, тысячи эксклюзивных кадров. Эти люди умеют работать с аудиторией и поэтому всегда готовы к маленьким сенсациям. Пресс-десант белорусских блогеров высадился в Гомельской области. Задача больше творческая - запечатлеть жизнь на так называемых чернобыльских землях и рассказать об этом по-новому. Свежий взгляд на известную тему.

Тимур Пряхин, блогер: «Это катастрофа, которая затронула много семей, включая и нашу семью, поэтому это носит ещё и личный характер. Ожидания от этой поездки очень высоки».

Первой точкой информационного маршрута стал гигант молочной промышленности. Один из производственных участков находится как раз на пострадавшей территории. Но это не мешает предприятию делать продукцию высокого качества.

«Содержание антибиотиков и радионуклидов – это три показателя безопасности, которые мониторятся постоянно».

В процессе переработки молока используется самое современное оборудование, а поступающее сырье и готовые изделия проходят строжайший контроль. К тому же, здесь закрытый тип работы, когда контакт персонала с продукцией сведен к минимуму.

Юрий Терех, блогер: «Для меня это всё абсолютно новое, всё интересное, я никогда не видел такого производства, не представлял, как оно всё делается, мне тут вообще всё здорово».

Более 60% продукции предприятия экспортируется в 20 стран. В товарном портфеле - 150 наименований. Предлагают попробовать молоко, кефир, сметану, творожные десерты, йогурты и сыры.

«Можно язык проглотить, так вкусно, здорово вообще».

Белорусское интернет-сообщество – это журналисты, блогеры, эксперты. Пока одни задают вопросы, другие ради эффектного кадра могут сделать несколько десятков дублей. Кому-то нужны яркие заголовки для информационных сообщений, а кто-то нацелен на серьёзную аналитику и эксклюзив.

Алексей Голиков, блогер: «Мне хотелось бы увидеть саркофаг, как он накрыт, вымершие, опустевшие здания, поселения, посёлки, что произошло за 35 лет с той местностью, с той территорией».

Завтра участники пресс-тура отправятся в Хойникский район - один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С территорий было отселено около 20 тыс. человек. А те, кто остался, просто учились жить по соседству с радиацией. Гости посетят Полесский радиационный заповедник, где в одной из лабораторий узнают, сколько цезия и стронция осталось в почве, воде и растениях – на территориях, куда обычно журналистам вход запрещён.

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