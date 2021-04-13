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Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых: погода сдерживает темпы, но техника – с утра в поле
Источник материала: ОНТ
Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых. Пока погода сдерживает темпы – в прошлом году к этому времени было обработано в 4 раза больше площадей. Сейчас техника с самого утра в поле – на помощь пришли учащиеся профильных колледжей.
На поле площадью в 40 гектаров движение, как на городской улице – столько техники. Ровняют, удобряют, сеют.
Запланированные работы на этом поле завершат за день. По прогнозу завтра погода изменится, потому на одном участке весь трудовой и механизированный десант. Тяжелая техника – со спаренными колесами, чтобы не увязнуть в сырой земле и сохранить посевы.
В полях сельхозпредприятия «Мазоловогаз» - больше 20 машин: и энергонасыщенные тракторы, и высокопроизводительные сеялки – одновременно и удобрения вносят. В помощь – автопилот, благодаря ему техника не оставляет пустых мест и не заходит на уже засеянные земли. Экономия на зерне и удобрениях за год составила 25 тыс. руб.
Работа на ближайшие две недели засеять 1000 гектаров. Ставку делают на горох, ячмень, пшеницу и кукурузу – в переработку, и рапс – на масло. Остатки – на корма для молочного стада. После реконструкции фермы прибавят еще 150 голов, так что делают всё, чтобы собрать максимальный урожай.
В посевной участвуют учащиеся профильных лицеев, работа ответственная, пусть их машины по полям и ездят не спеша. Помогают с уборкой камней, из-за которых часто ломается техника. Трудятся наравне со взрослыми, к нагрузкам готовы, после учебы сюда же придут и на работу.
Во время посевной на севере страны – около 400 учащихся практику будут проходит прямо в полях. Это будущие агрономы и трактористы. Работы много, в отдельных районах уже засеяно около трети площадей, но в некоторых – всего 1%.
Техника на полях работает во всех хозяйствах области. Оптимальную скорость аграрии еще не набрали, за сутки проходят чуть больше 3% пашни, цифру надо удвоить, чтобы вложиться в сроки. Северный регион намерен повторить прошлогодний.
Успех – когда впервые за последние 5 лет собрали миллион тонн зерна.
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Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых: погода сдерживает темпы, но техника – с утра в поле
Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых. Пока погода сдерживает темпы – в прошлом году к этому времени было обработано в 4 раза больше площадей....
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