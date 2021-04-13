ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых: погода сдерживает темпы, но техника – с утра в поле

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых: погода сдерживает темпы, но техника – с утра в поле

Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых. Пока погода сдерживает темпы – в прошлом году к этому времени было обработано в 4 раза больше площадей. Сейчас техника с самого утра в поле – на помощь пришли учащиеся профильных колледжей.

На поле площадью в 40 гектаров движение, как на городской улице – столько техники. Ровняют, удобряют, сеют.

Запланированные работы на этом поле завершат за день. По прогнозу завтра погода изменится, потому на одном участке весь трудовой и механизированный десант. Тяжелая техника – со спаренными колесами, чтобы не увязнуть в сырой земле и сохранить посевы.

Михаил Ахремчик, механизатор сельхозпредприятия «Мазоловогаз»: «Без спарки будешь ехать, тяжелее будет больше колея получаться и заделка уже будет не та семян, а спарка она шире и меньше утаптывает землю».

В полях сельхозпредприятия «Мазоловогаз» - больше 20 машин: и энергонасыщенные тракторы, и высокопроизводительные сеялки – одновременно и удобрения вносят. В помощь – автопилот, благодаря ему техника не оставляет пустых мест и не заходит на уже засеянные земли. Экономия на зерне и удобрениях за год составила 25 тыс. руб.

Работа на ближайшие две недели засеять 1000 гектаров. Ставку делают на горох, ячмень, пшеницу и кукурузу – в переработку, и рапс – на масло. Остатки – на корма для молочного стада. После реконструкции фермы прибавят еще 150 голов, так что делают всё, чтобы собрать максимальный урожай.

Вадим Михалёнок, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Мазоловогаз»: «Опоздание на один день с посевом рапса позже оптимальных, оно приводит к недобору 5-10% урожайности, поэтому задача посеять в максимально сжатые сроки, у нас техническая возможность есть, мы в день можем сеять 100 гектаров яровых культур».

В посевной участвуют учащиеся профильных лицеев, работа ответственная, пусть их машины по полям и ездят не спеша. Помогают с уборкой камней, из-за которых часто ломается техника. Трудятся наравне со взрослыми, к нагрузкам готовы, после учебы сюда же придут и на работу.

Вадим Забашта, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа: «Часов 10 в среднем приходиться ездить, чтобы успевать, когда ездят все сеялки, культиваторы. Все при деле, никто нигде не отдыхает, все работают, трудятся на благо общества».

Во время посевной на севере страны – около 400 учащихся практику будут проходит прямо в полях. Это будущие агрономы и трактористы. Работы много, в отдельных районах уже засеяно около трети площадей, но в некоторых – всего 1%.

Валерий Нерозя, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Погода немножко тормозила темп работы, на сегодня у нас посеяно всего лишь 20 тыс. гектаров, это 13% от необходимого, темп работы нарастает, уже за четверть посевных площадей засеяно в Чашникском, Миорском районах, остальные, как говориться, подтягиваются».

Техника на полях работает во всех хозяйствах области. Оптимальную скорость аграрии еще не набрали, за сутки проходят чуть больше 3% пашни, цифру надо удвоить, чтобы вложиться в сроки. Северный регион намерен повторить прошлогодний.

Успех – когда впервые за последние 5 лет собрали миллион тонн зерна.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых. Пока погода сдерживает темпы – в прошлом году к этому времени было обработано в 4 раза больше площадей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by