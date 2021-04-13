Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых: погода сдерживает темпы, но техника – с утра в поле

Источник материала: ОНТ

Все хозяйства Витебской области приступили к севу зерновых. Пока погода сдерживает темпы – в прошлом году к этому времени было обработано в 4 раза больше площадей. Сейчас техника с самого утра в поле – на помощь пришли учащиеся профильных колледжей.

На поле площадью в 40 гектаров движение, как на городской улице – столько техники. Ровняют, удобряют, сеют.

Запланированные работы на этом поле завершат за день. По прогнозу завтра погода изменится, потому на одном участке весь трудовой и механизированный десант. Тяжелая техника – со спаренными колесами, чтобы не увязнуть в сырой земле и сохранить посевы.

Михаил Ахремчик, механизатор сельхозпредприятия «Мазоловогаз»: «Без спарки будешь ехать, тяжелее будет больше колея получаться и заделка уже будет не та семян, а спарка она шире и меньше утаптывает землю».

В полях сельхозпредприятия «Мазоловогаз» - больше 20 машин: и энергонасыщенные тракторы, и высокопроизводительные сеялки – одновременно и удобрения вносят. В помощь – автопилот, благодаря ему техника не оставляет пустых мест и не заходит на уже засеянные земли. Экономия на зерне и удобрениях за год составила 25 тыс. руб.

Работа на ближайшие две недели засеять 1000 гектаров. Ставку делают на горох, ячмень, пшеницу и кукурузу – в переработку, и рапс – на масло. Остатки – на корма для молочного стада. После реконструкции фермы прибавят еще 150 голов, так что делают всё, чтобы собрать максимальный урожай.

Вадим Михалёнок, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Мазоловогаз»: «Опоздание на один день с посевом рапса позже оптимальных, оно приводит к недобору 5-10% урожайности, поэтому задача посеять в максимально сжатые сроки, у нас техническая возможность есть, мы в день можем сеять 100 гектаров яровых культур».

В посевной участвуют учащиеся профильных лицеев, работа ответственная, пусть их машины по полям и ездят не спеша. Помогают с уборкой камней, из-за которых часто ломается техника. Трудятся наравне со взрослыми, к нагрузкам готовы, после учебы сюда же придут и на работу.

Вадим Забашта, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа: «Часов 10 в среднем приходиться ездить, чтобы успевать, когда ездят все сеялки, культиваторы. Все при деле, никто нигде не отдыхает, все работают, трудятся на благо общества».

Во время посевной на севере страны – около 400 учащихся практику будут проходит прямо в полях. Это будущие агрономы и трактористы. Работы много, в отдельных районах уже засеяно около трети площадей, но в некоторых – всего 1%.

Валерий Нерозя, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Погода немножко тормозила темп работы, на сегодня у нас посеяно всего лишь 20 тыс. гектаров, это 13% от необходимого, темп работы нарастает, уже за четверть посевных площадей засеяно в Чашникском, Миорском районах, остальные, как говориться, подтягиваются».

Техника на полях работает во всех хозяйствах области. Оптимальную скорость аграрии еще не набрали, за сутки проходят чуть больше 3% пашни, цифру надо удвоить, чтобы вложиться в сроки. Северный регион намерен повторить прошлогодний.

Успех – когда впервые за последние 5 лет собрали миллион тонн зерна.

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