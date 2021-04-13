Леонид Борткевич ушел из жизни: каким был жизненный и творческий путь знаменитого «Песняра»?

Источник материала: ОНТ

Большая утрата для белорусского искусства. Сегодня не стало Леонида Борткевича – легендарного «Песняра» и заслуженного артиста Беларуси. Его песни знают во всём мире, его манере до сих пор пытаются подражать, а коллеги по цеху с восторгом вспоминают стремительную славу. Жизнь и творчество Леонида Борткевича – удивительная история, которую оборвала болезнь.



Этот голос покорил советского зрителя, Европу и даже Америку. В далёких 70-х звёздный состав «Песняров» гремел на весь мир. За океаном Леонида Борткевича называли артистом с внешностью Христа и голосом ангела. «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» стали хитами на все времена, стремительной славе артиста по-хорошему завидовали даже коллеги по цеху.

Владислав Мисевич, заслуженный артист БССР: «Никто не ожидал, что на сцену выйдет такая фигура, такой артист. «Александрина» – это любовный гимн, исполненный красивым пацаном с божьим даром. На первой пластинке одной из первых песен была «Александрина». Такое везенье у начинающего артиста… И любой найдёт для себя что-то в этой песне».

С детства Леонид Борткевич пел в хоре, играл на трубе. После была учёба в архитектурном колледже и даже работа по специальности. Путь на большую сцену начался с ВИА «Золотые яблоки», но это был недолгий творческий роман. Любовь случилась потом. Мулявинские «Песняры» стал судьбоносным и самым ярким событием в жизни артиста.

В 80-м Борткевич покинул ансамбль, учился на режиссуре в ГИТИСе. Потом женился и уехал в Америку. Вернулся спустя почти 11 лет. Не просто на Родину, а к «Песнярам». Правда, на тот момент мулявинский состав почти распался. А после не стало и самого основателя. Леонид Борткевич в память о Владимире Мулявине создал свой ансамбль под тем же именем и выступал с ним. А ещё неустанно строил планы творческие и амбициозные.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Несколько дней назад мы с ним встречались, обсуждали, вспоминали, как ездили в Америку, как тепло принимали белорусскую песню. И хотелось даже повторить, приехать туда».

Сегодня уникальный голос и манеру Борткевича вспоминает и новый состав ансамбля. Харизматичного артиста сложно с кем-то перепутать. Он был и остается эталоном.

Роман Козырев, руководитель ансамбля «Песняры»: «Я много слышу солистов, многие приходят на прослушивание, и я вижу – многие стараются копировать нотки фирменные Борткевича, интонацию. Конечно, он оставил после себя записи, образ невозмутимый, статный, очень неэмоциональный, но эмоциональный в голосе».

Леонид Борткевич очень уважал зрителя и это было взаимно. Не потому, что такие были нравы, а потому, что любил то, что делал. Продолжить творческий путь не дал сахарный диабет. Артист в свои 71 многое не успел сказать и спеть. Но оставил после себя память.

Церемония прощания с легендарным артистом состоится в Белгосфилармонии 15 апреля.

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