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Леонид Борткевич ушел из жизни: каким был жизненный и творческий путь знаменитого «Песняра»?
Источник материала: ОНТ
Большая утрата для белорусского искусства. Сегодня не стало Леонида Борткевича – легендарного «Песняра» и заслуженного артиста Беларуси. Его песни знают во всём мире, его манере до сих пор пытаются подражать, а коллеги по цеху с восторгом вспоминают стремительную славу. Жизнь и творчество Леонида Борткевича – удивительная история, которую оборвала болезнь.
Этот голос покорил советского зрителя, Европу и даже Америку. В далёких 70-х звёздный состав «Песняров» гремел на весь мир. За океаном Леонида Борткевича называли артистом с внешностью Христа и голосом ангела. «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» стали хитами на все времена, стремительной славе артиста по-хорошему завидовали даже коллеги по цеху.
С детства Леонид Борткевич пел в хоре, играл на трубе. После была учёба в архитектурном колледже и даже работа по специальности. Путь на большую сцену начался с ВИА «Золотые яблоки», но это был недолгий творческий роман. Любовь случилась потом. Мулявинские «Песняры» стал судьбоносным и самым ярким событием в жизни артиста.
В 80-м Борткевич покинул ансамбль, учился на режиссуре в ГИТИСе. Потом женился и уехал в Америку. Вернулся спустя почти 11 лет. Не просто на Родину, а к «Песнярам». Правда, на тот момент мулявинский состав почти распался. А после не стало и самого основателя. Леонид Борткевич в память о Владимире Мулявине создал свой ансамбль под тем же именем и выступал с ним. А ещё неустанно строил планы творческие и амбициозные.
Сегодня уникальный голос и манеру Борткевича вспоминает и новый состав ансамбля. Харизматичного артиста сложно с кем-то перепутать. Он был и остается эталоном.
Леонид Борткевич очень уважал зрителя и это было взаимно. Не потому, что такие были нравы, а потому, что любил то, что делал. Продолжить творческий путь не дал сахарный диабет. Артист в свои 71 многое не успел сказать и спеть. Но оставил после себя память.
Церемония прощания с легендарным артистом состоится в Белгосфилармонии 15 апреля.
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Большая утрата для белорусского искусства. Сегодня не стало Леонида Борткевича – легендарного «Песняра» и заслуженного артиста Беларуси. Его песни знают во всём...
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