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В Мининформе объявили конкурс на лучший символ Года народного единства

13.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мининформе объявили конкурс на лучший символ Года народного единства

В Министерстве информации Беларуси объявили о начале проведения открытого дистанционного конкурса на лучший логотип Года народного единства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства. 

Участие в конкурсе смогут принять граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси, а также являющиеся авторами конкурсных работ выполненных в соответствии с предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса требованиями.

Для участия в конкурсе материалы можно предоставить на электронную почту godedinstva@yandex.by с пометкой «на конкурс на лучший символ (логотип) Года народного единства».

Заявки будут приниматься с 13 по 26 апреля. Более подробно с правилами проведения конкурса можно ознакомится на официальном сайте Министерства информации. 

Фото: БЕЛТА

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В Министерстве информации Беларуси объявили о начале проведения открытого дистанционного конкурса на лучший логотип Года народного единства. Об этом говорится...
 
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