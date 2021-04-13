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В Мининформе объявили конкурс на лучший символ Года народного единства
Источник материала: ОНТ
В Министерстве информации Беларуси объявили о начале проведения открытого дистанционного конкурса на лучший логотип Года народного единства. Об этом говорится в
Участие в конкурсе смогут принять граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси, а также являющиеся авторами конкурсных работ выполненных в соответствии с предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса требованиями.
Для участия в конкурсе материалы можно предоставить на электронную почту godedinstva@yandex.by с пометкой «на конкурс на лучший символ (логотип) Года народного единства».
Заявки будут приниматься с 13 по 26 апреля. Более подробно с правилами проведения конкурса можно ознакомится на официальном
Фото: БЕЛТА
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В Министерстве информации Беларуси объявили о начале проведения открытого дистанционного конкурса на лучший логотип Года народного единства. Об этом говорится...
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