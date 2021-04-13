Они были в шоке от того, что нашли на своем дачном участке! Взгляните на 5 самых необычных находок!

Источник материала: ОНТ

Скоро начнется дачный сезон, а значит появится и возможность найти что-нибудь необычное у себя на участках. Земля может хранить и вещи, которые приведут дачников в дикий восторг или наоборот полное недоумение. Что же это за удивительные находки?

Древние кости



Фото: nastroy.net

В большинстве случаев характер находки зависит от географического положения. Бурятия и Якутия, например, часто содержат в своих землях останки древних костей. Местные жители даруют свои находки музеям. Среди таких останков были кости даже ихтиозавров (вымерших морских животные).

Алкоголь



Фото: bochonok.by

Старинным алкоголем заядлых дачников уже не удивишь. Они часто находят бутылки с древним напитком. Расстраивает только одно, что выпить его после 100 летней выдержки нельзя, так как он превращается в уксус или желе.

Космические находки



Фото: v1.ru

В 1979 году на территории России один из дачников обнаружил на своем участке необычные камни. Он почувствовал, что они имеют необычное происхождение, после чего обратился в Академию наук. После нескольких проведенных исследований было выяснено, что это камни из метеоритного дождя, который прошел в 1922 году. Находка долгое время оставалась самым крупным образцом материала из космоса на территории России.

Радиоактивные вещества



Фото: tritec-education.ru

Необычной находкой можно считать металлический предмет, найденный жителем Алтая на своей даче. После полного осмотра предмета, на нем был найден знак радиационной опасности. Далее хранить у себя данный предмет желания никакого не было, поэтому дачник обратился в правоохранительные органы.

Необычным предметом оказался контейнер с цезием-137. Оказывается, долгое время он был причиной повышения радиационного фона в 200 раз на близлежащей территории. На данный момент объяснения не нашли, что делал опасный контейнер на даче у обычного человека.

Ретро автомобили



Фото: autonews.ru

О данной находке мечтают многие. Однако реализуема она может быть только в Европе и США.

Как часто случается, при покупке дачи долгое время люди не обращают внимания на заброшенные сараи. Они выглядят так, что к ним страшно подойти. Но если вы преодолеете страх, то сможете найти настоящие сокровища.

Мужчина из Португалии приобрел старый ангар, который по виду подходил только под снос. Когда у нового хозяина ангара все-таки получилось войти в приобретенное помещение, он обнаружил в нем 95 ретро автомобилей. Только представьте себе, в каком неописуемом восторге пребывал мужчина. Он приобрел ангар буквально за гроши, а недвижимость в нем была оценена в несколько миллионов евро.





По материалам сайтов ftimes.ru , zen.yandex.ru

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