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Они были в шоке от того, что нашли на своем дачном участке! Взгляните на 5 самых необычных находок!
Источник материала: ОНТ
Скоро начнется дачный сезон, а значит появится и возможность найти что-нибудь необычное у себя на участках. Земля может хранить и вещи, которые приведут дачников в дикий восторг или наоборот полное недоумение. Что же это за удивительные находки?
Древние кости
В большинстве случаев характер находки зависит от географического положения. Бурятия и Якутия, например, часто содержат в своих землях останки древних костей. Местные жители даруют свои находки музеям. Среди таких останков были кости даже ихтиозавров (вымерших морских животные).
Алкоголь
Старинным алкоголем заядлых дачников уже не удивишь. Они часто находят бутылки с древним напитком. Расстраивает только одно, что выпить его после 100 летней выдержки нельзя, так как он превращается в уксус или желе.
Космические находки
В 1979 году на территории России один из дачников обнаружил на своем участке необычные камни. Он почувствовал, что они имеют необычное происхождение, после чего обратился в Академию наук. После нескольких проведенных исследований было выяснено, что это камни из метеоритного дождя, который прошел в 1922 году. Находка долгое время оставалась самым крупным образцом материала из космоса на территории России.
Радиоактивные вещества
Необычной находкой можно считать металлический предмет, найденный жителем Алтая на своей даче. После полного осмотра предмета, на нем был найден знак радиационной опасности. Далее хранить у себя данный предмет желания никакого не было, поэтому дачник обратился в правоохранительные органы.
Необычным предметом оказался контейнер с цезием-137. Оказывается, долгое время он был причиной повышения радиационного фона в 200 раз на близлежащей территории. На данный момент объяснения не нашли, что делал опасный контейнер на даче у обычного человека.
Ретро автомобили
О данной находке мечтают многие. Однако реализуема она может быть только в Европе и США.
Как часто случается, при покупке дачи долгое время люди не обращают внимания на заброшенные сараи. Они выглядят так, что к ним страшно подойти. Но если вы преодолеете страх, то сможете найти настоящие сокровища.
Мужчина из Португалии приобрел старый ангар, который по виду подходил только под снос. Когда у нового хозяина ангара все-таки получилось войти в приобретенное помещение, он обнаружил в нем 95 ретро автомобилей. Только представьте себе, в каком неописуемом восторге пребывал мужчина. Он приобрел ангар буквально за гроши, а недвижимость в нем была оценена в несколько миллионов евро.
По материалам сайтов
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Скоро начнется дачный сезон, а значит появится и возможность найти что-нибудь необычное у себя на участках. Земля может хранить и вещи, которые приведут дачников в...
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