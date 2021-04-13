Клуб Шаранговича объявил о возвращении капитана с помощью российского мема

Источник материала: Tut.by

Клуб НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает белорусский хоккеист Егор Шарангович, объявил о возвращении после травмы капитана команды Нико Хишира с помощью известного российского ролика про «очень плохую музыку».

Субтитрами ведущие аккаунта «Нью-Джерси» предложили альтернативный текст.

— Хочу увидеть игру Нико Хишира, мне этого очень не хватает. Его нет в составе уже очень давно. Мы подписали его швейцарского друга, и было бы здорово, сыграй они вскоре вместе.

— Нико возвращается этим вечером.

— Что?

— Нико возвращается.

— Нико сыграет вечером? Против «Рейнджерс».

— Да, наш швейцарский король возвращается вечером.

В этот момент герой ролика начинает исполнять свой знаменитый танец.

Нико Хишир из-за травм сыграл в этом сезоне лишь пять матчей. Швейцарец был первым номером драфта в 2017 году.