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Клуб Шаранговича объявил о возвращении капитана с помощью российского мема
Источник материала: Tut.by
Клуб НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает белорусский хоккеист Егор Шарангович, объявил о возвращении после травмы капитана команды Нико Хишира с помощью известного российского ролика про «очень плохую музыку».
Субтитрами ведущие аккаунта «Нью-Джерси» предложили альтернативный текст.
— Хочу увидеть игру Нико Хишира, мне этого очень не хватает. Его нет в составе уже очень давно. Мы подписали его швейцарского друга, и было бы здорово, сыграй они вскоре вместе.
— Нико возвращается этим вечером.
— Что?
— Нико возвращается.
— Нико сыграет вечером? Против «Рейнджерс».
— Да, наш швейцарский король возвращается вечером.
В этот момент герой ролика начинает исполнять свой знаменитый танец.
Нико Хишир из-за травм сыграл в этом сезоне лишь пять матчей. Швейцарец был первым номером драфта в 2017 году.
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Клуб НХЛ «Нью-Джерси», за который выступает белорусский хоккеист Егор Шарангович, объявил о возвращении после травмы капитана команды Нико Хишира с помощью...
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