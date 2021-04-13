«Пари Сен-Жермен» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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В ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1, но по правилу выездного гола прошел в полуфинал.

Напомним, что первая встреча этих команд в Мюнхене завершилась победой парижан со счетом 3:2. «Бавария» тогда создала большое количество голевых моментов и в целом чаще атаковала, но ПСЖ куда эффективнее действовал в завершающей стадии.

На этот раз был забит всего один мяч, хотя команды имели множество голевых моментов. Только Неймар не использовал четыре отличных шанса отличиться.

Единственный мяч же в активе Шупо-Мотинга, который отличился в самой концовке первого тайма.

ПСЖ: Навас, Дагба, Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер (Кин, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Мбаппе, Неймар.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Дэвис (Мусиала, 71).





























Похожим образом сложился и другой четвертьфинал. «Челси» уступил дома «Порту» со счетом 0:1, но благодаря гостевой виктории 2:0 прошел дальше.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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