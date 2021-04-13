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Компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом»

14.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом».

Как сообщил стачком «Гродно Азота», после уведомления о фактах нарушений, которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции «Гродно Азот», на данный момент воздерживается от сотрудничества.

В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с «Гродно Азотом», но только после проверки условий охраны труда на предприятии.

 
Теги: Гродно
 
 
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Немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом».
 
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