Источник материала: АФН

Немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом».

Как сообщил стачком «Гродно Азота», после уведомления о фактах нарушений, которые происходят на предприятии, Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции «Гродно Азот», на данный момент воздерживается от сотрудничества.

В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с «Гродно Азотом», но только после проверки условий охраны труда на предприятии.