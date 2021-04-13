|
Компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом»
Источник материала: АФН
Немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом».
Как
В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с «Гродно Азотом», но только после проверки условий охраны труда на предприятии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкая компания Helm AG прекратила сотрудничество с «Гродно Азотом».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)