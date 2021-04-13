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Спектакль «Чернобыльская молитва» по книге Алексиевич исключен из программы театра в Минске

14.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканский театр белорусской драмы без объяснения причин заменил спектакль «Чернобыльская молитва» на другой.


Республиканский театр белорусской драмы в Минске.

Спектакль должен был быть показан 26 апреля, в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Однако людям, которые уже купили билеты в Республиканский театр белорусской драмы, стали приходить сообщения от билетного оператора BYCARD о замене спектакля.

Причину покупателям не объяснили, а только объявили, что билеты на этот день будут действительны на спектакль, который заменил «Чернобыльскую молитву».
Уведомление ByCard о замене
RTBD подтвердил замену продукции на другую по телефону, но отказался назвать причины таких изменений в счете.

Теперь, 26 апреля (понедельник) в программе РТБД - спектакль «Карьера доктора Рауса».

Справка
Спектакль «Чернобыльская молитва» снят по произведению лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Режиссер Валерий Анисенко. Драма состоит из символических монологов и рассказывает историю Чернобыльской трагедии - трагедии сотен тысяч людей, которые оказались в непосредственной близости от взрыва и чьи жизни были коренным образом и навсегда изменены катастрофой.
 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский театр белорусской драмы без объяснения причин заменил спектакль «Чернобыльская молитва» на другой.
 
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