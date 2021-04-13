Спектакль «Чернобыльская молитва» по книге Алексиевич исключен из программы театра в Минске





Республиканский театр белорусской драмы в Минске.





Спектакль должен был быть показан 26 апреля, в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Однако людям, которые уже купили билеты в Республиканский театр белорусской драмы, стали приходить сообщения от билетного оператора BYCARD о замене спектакля.





Причину покупателям не объяснили, а только объявили, что билеты на этот день будут действительны на спектакль, который заменил «Чернобыльскую молитву».

Уведомление ByCard о замене

RTBD подтвердил замену продукции на другую по телефону, но отказался назвать причины таких изменений в счете.





Теперь, 26 апреля (понедельник) в программе РТБД - спектакль «Карьера доктора Рауса».





Справка

Спектакль «Чернобыльская молитва» снят по произведению лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Режиссер Валерий Анисенко. Драма состоит из символических монологов и рассказывает историю Чернобыльской трагедии - трагедии сотен тысяч людей, которые оказались в непосредственной близости от взрыва и чьи жизни были коренным образом и навсегда изменены катастрофой.



