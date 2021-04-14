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Товар исчезнет с полок? А есть шанс, что вернется? Про запрет по NIVEA - в простых вопросах и ответах
Источник материала: Tut.by
13 апреля стало известно, что некоторая продукция NIVEA в Беларуси
Означает ли временный запрет, что продукция NIVEA исчезнет с белорусских полок?
Да, запрещенная продукция исчезнет с полок. Но вся остальная продукция бренда, которая ввозится для продажи в нашу страну, будет. В сообщении Минздрава говорится о том, что в Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака NIVEA. О каком количестве наименований идет речь, официально озвучивать не стали, но в письме, которое
Торговые сети сегодня во второй половине дня начали получать информацию о том, какие товары оказались под запретом (хотя до обеда те крупные игроки рынка, с которыми мы пообщались, не располагали какой-либо информацией на этому вопросу).
К примеру, в сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» сказали, что уже получили письмо с распоряжением ликвидировать запрещенную продукцию из торговых объектов.
— Мы получили официальное письмо о прекращении продажи 35 товарных позиций компании NIVEA и сейчас убираем все с полок. Даже если бы это было две позиции, то это как-то сказалось бы на нас.
При этом на сайтах многих интернет-магазинов, как и на полках, до сих пор есть «запрещенка» от NIVEA.
Что попало в запрещенный список и можно ли его посмотреть?
Ни в Минздраве, ни в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не разместили на своих сайтах перечень продукции NIVEA, которая оказалась под временным запретом. Причем в центре уточнили, что неизвестно вообще, будет ли он размещен в открытом доступе.
В Беларуси существует
В компаниях, которые занимаются продажами продукции NIVEA, рассказали, что под запрет попали гели, бальзамы, кремы, увлажняющее мыло, молочко для тела, солнцезащитный лосьон, шелковые муссы, другое.
Какие вообще нарушения нашли-то?
Минздрав сообщил, что временный запрет на продукцию торговой марки был формально введен из-за того, что санэпидслужба нашла ряд нарушений, которые касаются в числе прочего:
А как определяют, что продукция опасная?
В конце января этого года правительство
А вернется ли обратно на полки запрещенный товар?
Да, может вернуться, но при условии, что вопросы, которые возникли у чиновников к продукции, будут сняты. К примеру, из сообщения Минздрава следует, что к некоторой продукции NIVEA возникли вопросы по маркировке — нет информации по организации, которая принимает претензии от потребителя. В теории если исправить этот недочет, то продукцию могут вернуть обратно на полки магазинов.
В постановлении правительства № 43 говорится, что привести в порядок признанную опасной продукцию, как требуют техрегламенты (при условии, что это возможно), нужно максимум за 2 месяца.
Но здесь есть несколько нюансов. К примеру, подтвердить то, что продукцию подогнали под техрегламенты и она уже не является опасной, надо в аккредитованных лабораториях Беларуси. Если испытание пройдет успешно, то есть 3 дня, чтобы уведомить об этом чиновников. Если в Беларуси нет соответствующих лабораторий, то допускается провести испытание в других странах Евразийского экономического союза.
Если подогнать под требования техрегламента продукцию невозможно, то ее должны утилизировать, вывезти из страны.
Почему вообще вопросами качества продукции занимается Минздрав? Разве за этим следит не Госстандарт?
В указе № 48 от 9 февраля 2015 года, который касается госконтроля за соблюдением техрегламентов, говорится, этими вопросами занимаются Государственный комитет по стандартизации, Минсельхозпрод, МАРТ, МЧС, Минздрав. К примеру, последнее ведомство следит, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры, которые прописаны в техрегламентах Таможенного союза, ЕАЭС.
В этом же документе прописано, что при обнаружении опасной продукции выдавать предписания на запрет ее ввоза и обращения в Беларуси могут:
А запрещали ли какую-нибудь продукцию компании Nivea в других странах?
Благодаря нашим санэпидслужбам мы оказались едва ли не впереди всех стран, в которых продают товары этой известной марки: известны единичные случаи (по крайней мере, в открытом доступе), когда к этой продукции возникли вопросы по части безопасности.
Каких-то серьезных запретов на продукцию Nivea в других странах нам найти не удалось — только незначительные локальные ситуации. В 2017 году французским покупателям
В некоторых африканских странах (например, Гане, Руанде, Судане)
Пользуется ли спросом NIVEA у белорусов и ударит ли запрет по торговле?
В сети «Остров чистоты и вкуса» сказали, что сегодня у них «представлено много и других марок, но NIVEA тоже является очень хорошей».
В онлайн-гипермаркете «21 век» отметили, что эта марка косметики не самая популярная среди покупателей магазина. «Это больше ассортимент офлайн ритейлеров».
— Мы как крупнейший онлайн-гипермаркет стараемся, чтобы у нас были представлены все брэнды и ассортимент — как можно шире. Но что касается таких крупных транснациональных брендов как NIVEA, они у нас в принципе не в лидерах по продажам. Это связано с тем, что это ассортимент масс-маркета, это те брэнды, которые стоят в гипермаркетах. У нас больше котируется нишевая косметика, небольшие брэнды, — сказали в онлайн-гипермаркете и добавили, что письма с запретом продажи косметики NIVEA они пока не получали.
Можно ли ввозить из-за границы «запрещенку» для себя?
Этот вопрос пока остается открытым. В дежурной службе ГТК не смогли сходу однозначно ответить, можно ли физлицам ввозить из-за границы для личного пользования (не для распространения) продукцию, которая попала под запрет на продажу в нашей стране.
Можно ли заказывать для себя запрещенную к продаже у нас продукцию на зарубежных интернет-магазинах?
Это еще один вопрос, который пока без однозначного ответа, так как выяснить у чиновников этот момент не удалось.
Этот вопрос возник из-за того, что, к примеру, на том же Wildberries, который теперь работает у нас как иностранный интернет-магазин, сейчас можно заказать продукцию от NIVEA. Заказанный на этой площадке товар будет считаться купленным не в Беларуси. Но здесь возникает вопрос с доставкой товара для физлица курьерской службой, подпадает ли она под запрещенный ввоз.
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Товар исчезнет с полок? А есть шанс, что вернется? Про запрет по NIVEA - в простых вопросах и ответах
Попытались ответить на популярные вопросы по временному запрету по продукции NIVEA на белорусском рынке.
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