Товар исчезнет с полок? А есть шанс, что вернется? Про запрет по NIVEA - в простых вопросах и ответах

Источник материала: Tut.by

13 апреля стало известно, что некоторая продукция NIVEA в Беларуси попала под временный запрет на ввоз и продажу. Такой вариант развития ситуации допускали едва ли не сразу после отказа известного бренда спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Беларуси. Однако к тому, что дойдет до реального запрета, по всей видимости, были готовы далеко не все, особенно покупатели, которые могут остаться без привычных средств, и торговля. Эта ситуация вызвала немало вопросов. Означает ли временный запрет, что продукция NIVEA исчезнет с белорусских полок? Что попало в запрещенный список и где этот перечень можно найти? Почему про запрещенные для ввоза и продажи товары сообщает Минздрав? А запрещали ли какую-нибудь продукцию компании Nivea в других странах? Попытались ответить на эти и некоторые другие вопросы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Beiersdorf AG

Коротко предыстория. Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. После этого некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира. Позже некоторые стали опасаться , что продукция Nivea может исчезнуть с полок белорусских магазинов. Чиновники эту информацию не подтверждали. 13 апреля Минздрав сообщил, что ввели временные ограничения на некоторую продукцию этого бренда.

Означает ли временный запрет, что продукция NIVEA исчезнет с белорусских полок?

Да, запрещенная продукция исчезнет с полок. Но вся остальная продукция бренда, которая ввозится для продажи в нашу страну, будет. В сообщении Минздрава говорится о том, что в Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака NIVEA. О каком количестве наименований идет речь, официально озвучивать не стали, но в письме, которое прислал в редакцию читатель, речь идет о 35 наименованиях. Как узнал FINANCE.TUT.BY, всего у бренда зарегистрировано около 500 товарных позиций, так что 35 — это их часть.

Торговые сети сегодня во второй половине дня начали получать информацию о том, какие товары оказались под запретом (хотя до обеда те крупные игроки рынка, с которыми мы пообщались, не располагали какой-либо информацией на этому вопросу).

К примеру, в сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» сказали, что уже получили письмо с распоряжением ликвидировать запрещенную продукцию из торговых объектов.

— Мы получили официальное письмо о прекращении продажи 35 товарных позиций компании NIVEA и сейчас убираем все с полок. Даже если бы это было две позиции, то это как-то сказалось бы на нас.

При этом на сайтах многих интернет-магазинов, как и на полках, до сих пор есть «запрещенка» от NIVEA.

Что попало в запрещенный список и можно ли его посмотреть?

Ни в Минздраве, ни в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не разместили на своих сайтах перечень продукции NIVEA, которая оказалась под временным запретом. Причем в центре уточнили, что неизвестно вообще, будет ли он размещен в открытом доступе.

В Беларуси существует сайт , на котором собрана информация про опасную продукцию. Здесь можно найти информацию, начиная с начала 2018 года. К примеру, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ссылается именно на этот сайт, когда идет речь про запрещенную к обращению продукцию. Причем информация по новым запретам добавлялась на этот сайт, судя по обновлениями, 13 апреля. Найти данные по запрету на продукцию NIVEA здесь не удалось.

В компаниях, которые занимаются продажами продукции NIVEA, рассказали, что под запрет попали гели, бальзамы, кремы, увлажняющее мыло, молочко для тела, солнцезащитный лосьон, шелковые муссы, другое.

Какие вообще нарушения нашли-то?

Минздрав сообщил, что временный запрет на продукцию торговой марки был формально введен из-за того, что санэпидслужба нашла ряд нарушений, которые касаются в числе прочего:

продажи продуктов без документов качества и безопасности;

сроков годности и отсутствия производственного контроля продукции;

маркировки, которая, по информации Минздрава, не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

отсутствия информации про организацию, которая принимает претензии от покупателей;

несоответствия названия продукции ее ингредиентному составу.

А как определяют, что продукция опасная?

В конце января этого года правительство приняло постановление № 43, в котором прописан порядок отзыва из обращения, возврата, вывоза и утилизации опасной продукции. Здесь же говорится среди прочего о том, как относят продукцию к опасной:

по результатам лабораторных исследований;

на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра.

А вернется ли обратно на полки запрещенный товар?

Да, может вернуться, но при условии, что вопросы, которые возникли у чиновников к продукции, будут сняты. К примеру, из сообщения Минздрава следует, что к некоторой продукции NIVEA возникли вопросы по маркировке — нет информации по организации, которая принимает претензии от потребителя. В теории если исправить этот недочет, то продукцию могут вернуть обратно на полки магазинов.

В постановлении правительства № 43 говорится, что привести в порядок признанную опасной продукцию, как требуют техрегламенты (при условии, что это возможно), нужно максимум за 2 месяца.

Но здесь есть несколько нюансов. К примеру, подтвердить то, что продукцию подогнали под техрегламенты и она уже не является опасной, надо в аккредитованных лабораториях Беларуси. Если испытание пройдет успешно, то есть 3 дня, чтобы уведомить об этом чиновников. Если в Беларуси нет соответствующих лабораторий, то допускается провести испытание в других странах Евразийского экономического союза.

Если подогнать под требования техрегламента продукцию невозможно, то ее должны утилизировать, вывезти из страны.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Почему вообще вопросами качества продукции занимается Минздрав? Разве за этим следит не Госстандарт?

В указе № 48 от 9 февраля 2015 года, который касается госконтроля за соблюдением техрегламентов, говорится, этими вопросами занимаются Государственный комитет по стандартизации, Минсельхозпрод, МАРТ, МЧС, Минздрав. К примеру, последнее ведомство следит, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры, которые прописаны в техрегламентах Таможенного союза, ЕАЭС.

В этом же документе прописано, что при обнаружении опасной продукции выдавать предписания на запрет ее ввоза и обращения в Беларуси могут:

главный госинспектор по надзору за соблюдением техрегламентов,

главный госинспектор по государственному метрологическому надзору,

первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям — главный госинспектор по пожарному надзору;

заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач ;

; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветврач — главный государственный ветеринарный инспектор и их заместители.

А запрещали ли какую-нибудь продукцию компании Nivea в других странах?

Благодаря нашим санэпидслужбам мы оказались едва ли не впереди всех стран, в которых продают товары этой известной марки: известны единичные случаи (по крайней мере, в открытом доступе), когда к этой продукции возникли вопросы по части безопасности.

Каких-то серьезных запретов на продукцию Nivea в других странах нам найти не удалось — только незначительные локальные ситуации. В 2017 году французским покупателям рекомендовали «избегать» порядка 1000 наименований косметики и «сразу же избавиться» еще от 23 в связи с нежелательными или даже запрещенными компонентами. В перечень средств, которые нужно избегать, попали дезодоранты Nivea (а также, например, дезодоранты Dove, краска для волос Garnier и даже некоторая декоративная косметика от Dior и Chanel). Но речь идет не о каком-то официальном запрете, а о рекомендации со стороны независимой экспертной организации UFC-Que Choisir.

В некоторых африканских странах (например, Гане, Руанде, Судане) запрещены косметические средства с отбеливающим веществом гидрохиноном, которое содержится в том числе в некоторой продукции Nivea. Чтобы не попасть под этот запрет, бренд изменил состав некоторых продуктов.

Пользуется ли спросом NIVEA у белорусов и ударит ли запрет по торговле?

В сети «Остров чистоты и вкуса» сказали, что сегодня у них «представлено много и других марок, но NIVEA тоже является очень хорошей».

В онлайн-гипермаркете «21 век» отметили, что эта марка косметики не самая популярная среди покупателей магазина. «Это больше ассортимент офлайн ритейлеров».

— Мы как крупнейший онлайн-гипермаркет стараемся, чтобы у нас были представлены все брэнды и ассортимент — как можно шире. Но что касается таких крупных транснациональных брендов как NIVEA, они у нас в принципе не в лидерах по продажам. Это связано с тем, что это ассортимент масс-маркета, это те брэнды, которые стоят в гипермаркетах. У нас больше котируется нишевая косметика, небольшие брэнды, — сказали в онлайн-гипермаркете и добавили, что письма с запретом продажи косметики NIVEA они пока не получали.

Можно ли ввозить из-за границы «запрещенку» для себя?

Этот вопрос пока остается открытым. В дежурной службе ГТК не смогли сходу однозначно ответить, можно ли физлицам ввозить из-за границы для личного пользования (не для распространения) продукцию, которая попала под запрет на продажу в нашей стране.

Можно ли заказывать для себя запрещенную к продаже у нас продукцию на зарубежных интернет-магазинах?

Это еще один вопрос, который пока без однозначного ответа, так как выяснить у чиновников этот момент не удалось.

Этот вопрос возник из-за того, что, к примеру, на том же Wildberries, который теперь работает у нас как иностранный интернет-магазин, сейчас можно заказать продукцию от NIVEA. Заказанный на этой площадке товар будет считаться купленным не в Беларуси. Но здесь возникает вопрос с доставкой товара для физлица курьерской службой, подпадает ли она под запрещенный ввоз.

Если вы располагаете какой-либо информацией о поставках и продажах NIVEA, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut .