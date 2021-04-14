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Что сказал Владимир Макей. Мнение Карбалевича

14.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что сказал Владимир Макей. Мнение Карбалевича
Владимир Макей
В большом интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея телеканалу «Беларусь 1» 10 апреля было много чего, но меня заинтересовали два тезиса.

Первый момент. Министр сказал: «И обратите внимание: сегодня никто не утверждает, что Александр Лукашенко победил на выборах. Вопрос в том, то ли это число».

То есть министр признает, что есть сомнения в официальных результатах президентских выборов. Кстати, сам Лукашенко на Всебелорусском народном собрании признал, что губернаторы могли набросить ему несколько процентов.

Если это правда, то с юридической точки зрения это означает, что президентские выборы были сфальсифицированы. И неважно, сколько на самом деле набрал Лукашенко, «то ли это число или не то». По закону на фальсифицированных выборах нельзя победить. В этом случае результаты президентских выборов должны быть аннулированы, генеральный прокурор должен возбудить уголовное дело, чтобы выяснить, что там произошло. Если спортсмен пойман на допинге, он снимается с соревнований, дисквалифицируется, независимо от того, какое место он занял.

Второй момент. Владимир Макей признал, что в ответ на иностранное давление власти Беларуси уничтожат гражданское общество. Подобные намеки министр уже делал и раньше. Но теперь это сказано просто и искренне, без всякой маскировки. И дважды. Говоря о позиции Запада, Макей отметил: «Это обязательно приведет, скажем, в случае дальнейшего обострения ситуации к тому, что не будет гражданского общества, которое так заботит наших европейских партнеров». А затем во втором сюжете он еще раз акцентировал внимание на этом: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, которое им небезразлично, перестанет существовать. И это будет, думаю, абсолютно оправдано в данной ситуации».

Главный вывод - власть полностью перестала маскироваться. Они не боятся признать, какой политический режим формируется в Беларуси. Теперь им все равно, как они выглядят снаружи. Их репутация сейчас совершенно не интересует. Макей не смягчает свою угрозу каким-то эвфемизмом вроде «так называемого гражданского общества».

Но гражданское общество - это основа демократии. Об этом написано во всех учебниках. Гражданское общество отсутствует только в тоталитарных государствах. И в упомянутом интервью речь идет о разрушении гражданского общества в корне, чтобы оно вообще перестало существовать. Оказывается, о существовании этого сообщества в Беларуси заботятся «европейские партнеры», а не белорусские власти. То есть белорусам не нужна демократия.

Таким образом, министр открыто заявляет, что мы будем репрессировать собственных граждан, мы будем бороться с нашим народом. Ему лень даже называть этих людей «экстремистами» или «террористами». В России это называют «бомбардировкой Воронежа». В Беларуси это можно назвать захватом заложников.

Учитывая, что это сообщество, сформировавшееся во время массовых акций протеста в прошлом году, объединяет сотни тысяч людей, можно представить себе масштабы репрессий. О которых объявляет стране и всему миру не министр внутренних дел или какой-то условный Карпенков, а министр иностранных дел. Что еще более показательно.
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