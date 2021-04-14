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Валерий Карбалевич

Тактика черного пиара

Рост политического веса силовиков

Усиление репрессий

Макей об угрозе ликвидации гражданского общества

Многопартийность — это опасность

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Попытка адаптации. Мнение Карбалевича В невозможности дать успешный ответ на вызов заключена сущность катастрофы социального надлома, который прерывает процесс роста, порождая процесс распада....

Правящий режим постепенно приходит в себя от шока, пережитого в прошлом году, ожидания горячей весны, пытается оглядеться и как-то адаптироваться к жизни в новой ситуации, в обстановке осажденной крепости. Власти подсчитывают потери, оценивают ресурсы, резервы, определяют, на сколько их хватит, чтобы продержаться в условиях внешней и внутренней политической блокады.Эта адаптация выявляется в определении приоритетов. Нельзя сказать, что высшее руководство совсем отказывается от попыток вернуть лояльность, а в идеале — поддержку широких слоев общества. Такая задача по-прежнему ставится, хоть и не в качестве главной. Однако для ее решения используются очень своеобразные методы.Ставка делается не на то, чтобы показать, какая хорошая власть. Ибо есть понимание, что обелить ее уже невозможно. Государственное руководство даже не пытается предложить обществу какие-то радужные перспективы, дать надежду, позитивный нарратив. Нет ресурсов, чтобы протянуть народу материальный пряник. Ситуация в экономике ухудшается уже несколько месяцев, в частности, активно растут цены. Идет сокращение расходов, «оптимизация» госаппарата. Ради экономии финансов даже ряд посольств ликвидируется.Однако важно обратить внимание, что экономический блок правительства Лукашенко не трогает, все вице-премьеры, министры работают на своих должностях. В последние месяцы он лихорадочно меняет руководителей правоохранительных органов. А «экономических» министров никто не дергает, даже совещаний с ними проводится мало. Перефразируя Лукашенко, можно констатировать, что иногда не до экономики.Основной акцент в пропаганде делается на то, чтобы показать, какие плохие оппоненты власти. На полную катушку используется черный пиар. Народ пугают тем, что если не будет Лукашенко, то станет еще хуже. Лидеры протестного движения объявлены террористами. Несколько экзотичным выглядит обращение к идеологическому конструкту Великой Отечественной войны, попыткам обвинить политических противников в реабилитации нацизма. Это стремление спрятаться от будущего и настоящего в прошлом.Понимая, что в сфере идеологии, информационной политики полный провал, Лукашенко пытается исправить ситуацию с помощью кадровых перемен. Бывший министр информации Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента по идеологии. Новым министром информации стал Владимир Перцов.Однако ситуация для властей плохая. Согласно онлайн-опросу, проведенному Немецким центром восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) в декабре 2020 года (опрос более 2000 белорусов, проживающих в городах с населением не менее 20000 человек), 70% респондентов получают информацию из социальных сетей и независимых онлайн-площадок, 10% — из государственных СМИ.Отсюда следует, какие неразрешимые задачи ставятся перед новыми руководителями в сфере идеологии. Это тот случай, когда кадры не решают все.Но обеспечение общественной поддержки режиму не является главной задачей. Основное внимание концентрируется на консолидации и мобилизации госаппарата и силовиков. Именно этой теме были посвящены все совещания у Лукашенко на прошлой неделе. Помимо мобилизации идеологического аппарата, в центре внимания были и другие сферы.Очень показательным было совещание у Лукашенко 6 апреля, посвященное деятельности МИД. Обращает на себя внимание состав участников. Из пяти человек (кроме самого Лукашенко) трое — генералы. Вот кто теперь определяет внешнюю политику. И в качестве бесплатного приложения к ним скромно сидел министр иностранных дел Владимир Макей. Как передает БЕЛТА, вопросы оптимизации сети загранучреждений прорабатывались «правительством совместно с администрацией президента, КГБ и МИД». То есть МИД на последнем месте. Лучшая иллюстрация роста политического веса силовиков. И того, во что превратился МИД, каково теперь его реальное место после прошлогодних событий.Не удивительно, что встал вопрос о сокращении посольств. Коль внешняя политика редуцируется до белорусско-российских отношений, то зачем тратить деньги на диппредставительства в других странах. А уж куда потратить сэкономленные финансы, генералы лучше знают.Ну а самый главный приоритет властей остается неизменным: ставка на силу, репрессии, подавление протеста и инакомыслия. С этой целью принимаются репрессивные законы. Появилось много свидетельств о пытках политзаключенных в изоляторе на Окрестина и других подобных учреждениях. МВД опровергло эту информацию, заявив, что хлоркой в камерах травят не политзаключенных, а вирус Ковида.Из письма Миколы Статкевича стало известно, что вменяют в вину ему, Сергею Тихановскому и другим политузникам, включая известных блогеров. Их обвиняют в «организации массовых беспорядков». Парадокс ситуации состоит в том, что их арестовали за два месяца до начала масштабных протестов в Беларуси, которые правоохранительными органами трактуются, как беспорядки. Но обвинение вывернулось очень креативно. Оказывается, публичная критика этими лицами властей повлекла за собой массовый выход людей на улицы потом, через месяцы. Так миллионы белорусов критиковали власти в социальных сетях. И теперь все они — потенциальные «организаторы массовых беспорядков»?В газете «Беларусь сегодня» (орган Администрации президента) прозвучал призыв «повесить публично» оппонентов режима. Но закон о разжигании социальной розни работает только против тех, кто критикует власть.В интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея телеканалу «Беларусь 1» 10 апреля есть очень знаменательный сюжет. Глава МИД заявил, что в ответ на иностранное давление власти Беларуси ликвидируют гражданское общество. Подобные намеки министр уже делал и раньше. Но теперь это прозвучало прямолинейно и открыто, без всяких двусмысленностей. И причем к этой теме он возвращался дважды в ходе интервью, желая акцентировать на этом внимание. Говоря о позиции Запада, Макей отметил: «Это приведет однозначно, скажем, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры». А затем во втором сюжете он еще раз подчеркнул это: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, о котором они пекутся, перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».Но гражданское общество — это основа демократии. Об этом написано во всех учебниках. Гражданское общество отсутствует только в тоталитарных государствах. А в упомянутом интервью речь идет о ликвидации этого общественного института, чтобы он вообще перестал существовать. Оказывается, о наличии гражданского общества в Беларуси заботятся «европейские партнеры», а не белорусские власти. То есть белорусам, якобы, не нужна демократия.Таким образом, министр открыто заявляет, что будут репрессировать собственных граждан, бороться с собственным народом. Обратите внимание: Макей даже не смягчает свою угрозу каким-то эвфемизмом вроде «так называемое гражданское общество». В России это называют «бомбить Воронеж». В Беларуси это можно назвать захватом заложников.Учитывая, что это гражданское общество, созданное в ходе прошлогодних массовых протестов, объединяет сотни тысяч людей, можно представить себе масштаб репрессий. И это стране и миру объявляет не министр внутренних дел или какой-то условный Карпенков, а министр иностранных дел. Что еще более показательно.Из вызывающего заявления можно сделать вывод, что власти полностью перестали маскироваться. Теперь они не боятся признать, какой политический режим формируется в Беларуси. Теперь им все равно, как они выглядят со стороны. Репутация их сейчас совершенно не интересует. Ибо уже все потеряно. Теперь можно действовать, ничего не стесняясь.В период политического затишья всех охватил бум партийного строительства. О намерении создать партию заявили Павел Латушко, Андрей Дмитриев, команда Виктора Бабарико. Пророссийская партия «Союз» подала документы на регистрацию. Неожиданно и Лукашенко тоже заинтересовался партийной жизнью. 9 апреля он провел совещание, посвященное деятельности партий.Собственно, итоги совещания были предсказуемы. Партии, многопартийность — это институт демократии. А это как раз и не нужно правящему режиму. Лукашенко заявил, что в Беларуси нет спроса на политические партии. Он отметил, что идеальной политической системой для него является советский строй, где была одна партия — КПСС, «которая тогда была стержнем нашего общества». Лукашенко отметил, что его «позиция по партийному строительству осталась неизменной». На Всебелорусском народном собрании он выступил против перехода к пропорциональной или даже смешанной избирательной системе. Теперь он отметил, что партии не должны способствовать «искусственному разделению белорусского общества», «мы к этому не готовы». И вообще, по мнению Лукашенко, опыт горбачевской перестройки показал, что плюрализм — это плохо, «когда трудно в стране, … в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека». И все знают его фамилию.Поэтому главный вывод совещания состоит в том, что не надо ничего делать, чтобы усилить роль партий в обществе. Государственные СМИ интерпретировали итоги этого обсуждения так: многопартийная система — это опасность. Новый закон о партиях будет предусматривать создание дополнительных барьеров на пути их создания. До конца года все политические партии должны быть перерегистрированы. Что-то мне подсказывает, что эту перерегистрацию оппозиционные партии не пройдут.