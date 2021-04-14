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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эффект Андрейченко - Горецкого. Мнение Николюка Между нами и не нами образовалась такая пропасть, что ни в один, ни в два прыжка ее не преодолеть.

Кто такой Андрейченко? Согласно Википедии, «Владимир Павлович Андрейченко — белорусский политический и государственный деятель. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии с 27 октября 2008. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (2001)».С Горецким сложнее. За помощью к интернету обращаться бесполезно, т.к. речь идет не о белорусском писателе Максиме Горецком, а о моем однокурснике Игоре Горецком, покончившем с собой задолго до изобретения интернета. Между прочим, подобно своему известному однофамильцу, он был не лишен литературного таланта. Но раскрыть талант ему помешал алкоголь.Что же надоумило меня поставить тире между фамилиями столь непохожих людей? Роль триггера (яблока Ньютона) сыграл видеоролик «Депутат Анна Канопацкая о новом декрете «о тунеядстве», на который я случайно натолкнулся в 2018 г. Любой желающий без труда может отыскать его в интернете.Попытаюсь максимально кратко изложить суть события. Депутат Канопацкая в своем выступлении выдвинула ряд юридических аргументов, согласно которым, по ее мнению, декрет «о тунеядстве» (декрет №1) следовало отклонить.Казалось бы, председательствующий на заседании Палаты представителей господин Андрейченко свои возражения также должен был выразить на юридическом языке.Но своим ответом он напомнил мне одну бойкую старушку на лавочке возле моего подъезда: «Жаль, что вы думаете только за тех, кто не работает и ведет асоциальный образ жизни, а не думаете за нормальных людей, которые страдают от этих, которые годами не работают и пользуются благами тех добросовестных людей, которые ведут нормальный образ жизни» (Аплодисменты).По аплодисментам, вызванным замысловатой словесной конструкцией из придаточных предложений, несложно определить, на чьей стороне оказались депутаты. Увы, это было ожидаемо. Язык, на котором в государстве для народа обсуждаются важнейшие нормативные документы, ни для кого не является тайной!От председателя Палаты представителей перейдем к его соавтору по обозначенному выше эффекту.Моя последняя встреча с однокурсником состоялась незадолго до его смерти. Он пришел ко мне в гости как всегда нетрезвым. Разговора не получилось. На все мой попытки что-либо обсудить следовал ответ: «Все это говно». Против такого аргумента возразить мне было нечего.Читатели будут удивлены, но на эффекте Андрейченко — Горецкого уже третье десятилетие выстраивается диалог между западно-христианской и российской цивилизациями. Этим, между прочим, и объясняется мое внимание к второстепенному на первый взгляд эффекту.Напомню отлитый в граните (авторство фразеологизма принадлежит экс-президенту России Дмитрию Медведеву) один из базовых принципов цивилизации, в которой всем нам выпало счастье в поте лица своего добывать хлеб насущный: «Я свое государство за цивилизованным миром не поведу».Сказано — сделано. За 27 лет поступательного развития Белорусской модели между нами и не нами образовалась такая пропасть, что ни в один, ни в два прыжка ее не преодолеть. Ярче всего это проявляется при попытках наладить диалог.«У вас в состав участковых избирательных комиссий общей численностью более 63 тыс. человек было включено лишь 6 представителей оппозиционных партий. О каком соблюдении демократических стандартов тут можно вести речь!» — заявляют европейские политики.Нас подобными благоглупостями врасплох не застать. Мы за словом в карман не лезем: «Беларусь для многих наших оппонентов, как кость в горле. Не всем нравится, что мы неплохо выходим из той кризисной ситуации, в которой оказался весь мир. Не нравится, что мы проводим в жизнь идеи социального общества».Вот так и разговариваем.Но ошибается тот, кто полагает, что цивилизационная граница совпадает с границей государственной. В расколотом белорусском обществе трудно сделать шаг, чтобы об нее не споткнуться.Вновь прибегну к помощи Википедии: «Геннадий Брониславович Давыдько — депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», в прошлом — руководитель Белтелерадиокомпании (НГТРК)…»В ноябре 2019 г., собравшись очередной раз в депутаты, господин Давыдько провел встречу с избирателями в актовом зале одной из минских школ. Вход был свободным, поэтому без столкновения цивилизаций не обошлось.Приведу фрагмент диалога между журналистом Игорем Ильяшом и политиком:«— В апреле 2017 года на телеканале «Беларусь-1» вышел фильм «Белый легион черных душ». Арестованных КГБ молодых людей там обвиняли в намерении совершить массовые убийства, теракты и т.д. Все эти обвинения оказались ложными, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.Воспринимать фильм иначе, как ложный донос в стиле 37-го года — нельзя. И он был анонимным, там не фигурировали авторы. Вы никогда не извинились ни за анонимность, ни за ложные сведения. Так вы все же за анонимность или нет?— Я с предателями не разговариваю, поскольку вы работаете на иностранное государство и хотите дестабилизации нашей страны. Вы являетесь врагом государственности Республики Беларусь и нашей независимости. Мы видим Иуду с тринадцатью серебренниками в кармане».Чтобы понять своеобразие цивилизации, в которой все мы процветаем, предлагаю читателям поменять журналиста и политика местами.Как бы отреагировал политик на публичное обвинение в предательстве? Полагаю, мало бы журналисту не показалось. Не зря же, согласно статье 6 Основного закона страны, «Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную (выделено — С.Н.)».Белорусский суд по уровню гуманизма от своего предшественника суда советского ушел недалеко, а советский суд, если кто запамятовал, справедливо считался самым гуманным судом в мире. Защищать интересы начальников он умел.* * *Эффект Андрейченко — Горецкого (склонность противопоставлять фактам бла-бла-бла) порожден не индивидуальными особенностями конкретных людей. Он — законнорожденное дитя государства для народа. Того самого государства, в котором единственный политик наотрез отказывается «синими пальцами за кресло держаться».